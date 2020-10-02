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Суда для «Северного потока — 2» наконец отчалили

Москва, 02.10.2020
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  • Суда для «Северного потока — 2» наконец отчалили

Судно-трубоукладчик «Северного потока-2» «Академик Черский» покинуло немецкий порт Мукран

Виталий Невар/ТАСС

 

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В судьбе крупнейшего проекта «Северный поток — 2», возможно, начались решающие изменения. Согласно данным системы позиционирования морских судов, предназначенное для его достройки российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» в 15 часов 1 октября вышло из германского порта Мукран. Наиболее же интересным является то, что по сообщению агентства РИА Новости, «точкой прибытия в системе Marine Traffic вновь значится Мукран. По данным системы Myshiptracking, обратное прибытие в порт запланировано на 8 мая 2021 года».

Срок возвращения в покинутый Мукран может означать, что трубоукладчик отправился либо строить газопровод, либо — дооснащаться оборудованием с этой целью. Пока, правда, ушел он недалеко. «Академик Черский» расположился примерно в 5 милях к востоку от порта Мукран.

Ранее еще одно российское трубоукладочное судно — «Фортуна», так же покинуло это порт. Оттуда оно пришло в соседний порт Росток, а затем перешло в расположенный неподалеку порт Висмар.

 

Почему Мукран

 

Порт Мукран — не случайный пункт на карте перемещений российских судов. Расположенный в самой восточной точке Германии неподалеку от города Засниц порт Мукран, это единственный порт Западной Европы, располагающий путевыми и перевалочными устройствами для железнодорожных вагонов российской широкой колеи. За что и получил неформальное название «самой западной грузовой станции Транссибирской магистрали».

В июне 2012 года, говорится на сайте представительства ТПП РФ в Германии, была запущена в эксплуатацию железнодорожно-паромная переправ Усть-Луга-Балтийск-Засниц/Мукран, одновременно с размещением на территории порта предприятий по обеспечению строительства первого «Северного потока».

Там находится один из трех заводов, где трубы для газопровода проходят наружное бетонирование. 

 

Kein kommentar

 

Компания Nord Stream 2 AG откликнулась на сообщения о перемещении упомянутых выше судов скупым комментарим, по сути, отказавшись от комментариев: «Нам известны различные домыслы относительно трубоукладочных мощностей и сроков, и мы их не комментируем. О наших планах мы сообщим своевременно», — сказано в ее заявлении, которое цитирует «Интерфакс».

В самом «Газпроме», учредителе компании Nord Stream 2 AG, новости о многострадальном газопроводе довольно давно уже не комментируют вовсе. «Мы сохраняем свои планы по достройке газопровода "Северный поток ‒ 2" и ведем для этого необходимую работу. К сожалению, мы ограничены в том объеме информации, который можем предоставить публично на данном этапе», ‒ заявили в «Газпроме» еще в середине августа, обосновав данную позицию очень сильным давлением на проект.

 

А это еще важнее

 

Есть и еще одна новость, исключительно важная для будущего «Северного потока — 2». 1 октября Nord Stream 2 AG получила разрешение датского энергетического агентства на эксплуатацию газопровода на континентальном шельфе Дании, сообщает сайт «Российской газеты». Оно выдано с условием выполнения ряда требований, обеспечивающих безопасную эксплуатацию газопровода.

Указывается, что использование газопровода возможно только после испытаний хотя бы одной из двух его линий.

Как уточняется, заявка на получение этого разрешения была подана компанией-оператором строительства еще в ноябре 2019 года. Тогда газопровод еще предполагалось достроить в кратчайшие сроки. Затяжка, можно вспомнить, было вызвана отсутствием от Дании разрешения на прокладку в подконтрольных ей водах.

Как только оно было получено, Nord Stream 2 AG и обратился, очевидно, за разрешением на эксплуатацию. На выдачу последнего опять потребовался почти целый год. Впрочем, его, до сегодняшнего дня, отсутствие уже ни на что не влияло. Газопровод не строится из-за угрозы санкций, напугавших владельцев частной швейцарской компании Allseas. 23 декабря 2019 года она вывела из акватории Балтики свои суда, которые занимались прокладкой «Северного потока— 2».

Выдача разрешения на эксплуатацию газопровода пока никем не комментируется.

 

Что может Россия

 

До введения санкций строительством «Северного потока — 2» интересовались итальянская Saipem, французская Technip и ряд российских компаний. Allseas получила право его строить на тендере. Сейчас желающих нет, и остается рассчитывать на суда, находящиеся в распоряжении «Газпрома».

Если посмотреть на историю Allseas, то видно, что эта компания, чей флот способен строить самые крупные газопроводы, выросла за сравнительно короткий промежуток времени из небольшого и по-своему инновационного бизнеса. Ее основатель Эдвард Хеерема переделал старый сухогруз Natalie Bolten в первое в мире, оборудованное системой динамического позиционирования, судно-трубоукладчик.

Первыми ее работами стала укладка в Северном море 8-дюймового трубопровода длиной в 1,8 км. На строительстве «Северного потока — 2» 33 года спустя трубоукладчики этой компании могли работать с трубами в 6 раз большего диаметра и строить газопровод в 600 с лишним раз длиннее.

А что может Россия? Пока — Kein kommentar (No comment, на более понятном большинству россиян языке).

Оператору проекта нужно оснастить суда-трубопрокладчики «Академик Черский» и баржа «Фортуна», которые в изначальной комплектации не могут обеспечить завершение проекта, напомнил главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Их модернизация держится в строжайшем секрете, отмечает он.

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