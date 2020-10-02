Трамп заболел. Но снижение у нас, а в США — рост

Среди эмитентов стоит отметить «Яндекс», который вырос против рынка. Котировки компании поднялись на 3,22%, до 4928,8 рубля за бумагу. Напомним, ранее было объявлено, что достигнута принципиальная договоренность о покупке «Яндексом» Тинькофф-банка, после чего акции обеих компаний начали бурно расти.

«Детский мир» хорошо восстанавливается после дивидендной отсечки в конце сентября. Ритейлер подорожал до 118,6 рубля за акцию, или на 3,29%. После того как РКИФ и АФК «Система» продали свои пакеты, «Детский мир» стал первой российской компанией со 100% free float. Ситуацией воспользовался Goldman Sachs, который через аффилированные структуры стал крупнейшим акционером торговой сети. Его доля выросла с 4,53 до 8,55%.

Сильнее всего упавшей «голубой фишкой» недели стал «Аэрофлот». Существенно пострадавший от пандемии авиаперевозчик за неделю подешевел на 5%, до 71,1 рубля за акцию. Его котировки проседают на новости об SPO. Сбор заявок начался в минувшую пятницу. В ходе SPO «Аэрофлот» планирует привлечь не менее 80 млрд рублей. В рамках размещения компания планирует разместить до 1,7 млрд новых акций. Окончательный объем размещения и его цену пока не называют. Росимущество (контролирует «Аэрофлот») уже подало заявку на 869,9 млн бумаг.

Тем временем дешевеет и нефть. Эталонная марка Brent за неделю потеряла 6% стоимости, к полудню минувшей пятницы откатившись до 39,68 доллара за бочку. В четверг 1 октября нефтяные цены упали до минимума с 15 сентября. На рынок нефти сильно давит ситуация с коронавирусом, после того как стало очевидно, что локализовать его не удалось и вторая волна легко может привести к еще одному локдауну в мировом масштабе и к дальнейшему падению спроса на энергоноситель.

На фоне происходящего российский рубль за неделю ослаб против основных мировых валют — на 0,51% против доллара и на 1,19% против евро. Катастрофическое падение курса в начале недели было остановлено действием директивы правительства: документ обязывает госкомпании ограничить свои валютные активы, иными словами, продать валюту, тем самым поддерживая рубль. В итоге на полдень прошлой пятницы основные мировые валюты стоили 78,47 рубля за доллар и 91,91 рубля за евро соответственно.

Американские рынки, даже увидев положительный результат теста на коронавирус у президента США Дональда Трампа, лишь слегка просели и вернулись к росту. Индекс S&P 500 прибавил по итогам недели 4,46%, поднявшись до 3380,80 пункта, Dow Jones достиг 27 816,90 пункта, это на 4,16% выше, чем неделей ранее; высокотехнологический Nasdaq взлетел на 5%, до 11 326,51 пункта. Гораздо больше здоровья президента рынок интересовал новый план господдержки. Палата представителей Конгресса США приняла закон о стимулировании экономики на 2,2 трлн долларов.

Среди американских эмитентов стоит отметить Valero Energy, обвалившуюся на 10,10%, до 40,41 доллара за акцию, после того как аналитик Goldman Sachs Нейл Мехта понизил прогноз по компании до «продавать». В качестве причины называют резкое возрастание конкуренции среди нефтепереработчиков на фоне упавшего спроса.

Micron Technologies сильно огорчил инвесторов тем, что неизвестно когда получит лицензию на работу со своим крупнейшим партнером — Huawei (находящимся под американскими санкциями). Итог — снижение котировок на 3,74%, до 47,68 доллара за акцию.

На коне оказались Tesla и Boeing. Котировки первой подскочили после того, как базовая цена их модели 3 в Китае была снижена производителем электрокаров на 8%, до 249,9 тыс. юаней (примерно 36,8 тыс. долларов). Результатом стал недельный рост котировок на 15%, до 147 долларов за акцию.

Акции Boeing подорожали после включения его в перечень бумаг на покупку по версии Goldman Sachs (а Lockheed Martin и L3Harris Technologies оттуда вылетели). Рынок отреагировал подъемом котировок авиаконструктора до 167,5 доллара, или на 14,36%.

В азиатском регионе американского оптимизма не разделяют.

Китайский Shanghai Composite потерял за неделю 1,42% и откатился до отметки 3218,05 пункта. Японский Nikkei 225 за тот же период снизился до 23 029,9 пункта, потеряв 1,56%.