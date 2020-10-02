Трапм заразился коронавирусом

Дональд Трамп сообщил о болезни в твите рано утром в пятницу и добавил, что они с первой леди немедленно уходят на карантин. Президент заразился за 32 дня до выборов скорее всего от помощницы Хоуп Хикс. В свои 74 года и с большим весом он относится к группе риска, хотя на здоровье не жалуется. По крайней мере, пишет Politico, это, пожалуй, самая серьезная его болезнь за несколько последних десятилетий. Особенно велик риск осложнений.

По словам личного врача Трампов Шона Конли, президент с первой леди чувствуют себя хорошо. Он уверен, что болезнь не отразится на работе американского лидера. Однако некоторые функции президента за пределами Белого дома теперь придется какое-то время выполнять вице-президенту Майку Пенсу.

Президент Трамп сообщил о заражении вскоре после того, как появились новости о болезни одной из его главных помощниц Хоуп Хикс. Она ездила с Трампом во вторник в Кливленд на дебаты с Байденом. Причем, ее видели на борту президентского самолета без маски. В среду она полетела с шефом и на митинг в Миннесоту.

У Хоуп Хикс в отличие от президента Трампа были симптомы болезни, а в четверг утром стало известно, что результат теста на коронавирус положительный. Белый дом сообщил об ее болезни после обеда.

Что касается Дональда Трампа, то он в пятницу перед объявлением о заражении провел несколько встреч. В частности, он встречался с лидером республиканского большинства в Сенате 78-летним Митчем Макконнеллом и кандидатом на место в Верховном суде Эми Кони Барретт. Определенному риску подвергся и Джо Байден, находившийся без маски во вторник вечером всего в нескольких метрах от президента Трампа.

Теперь, естественно, весь напряженный график Дональда Трампа отменен. В пятницу вечером он, к примеру, должен был участвовать в предвыборном собрании во Флориде.

По белодомовским правилам инфицированный сотрудник может вернуться на работу после недели самоизоляции, если у него нет симптомов болезни и если два теста дадут отрицательный результат.

Трампа критикуют за отказ соблюдать предосторожности. На его предвыборных митингах часто собираются огромные толпы избирателей, не соблюдающих правил социального дистанцирования. Причем, многие из сторонников президента не носят маски. Очевидно, они берут пример с самого Трампа, который упрямо отказывается носить защитную маску.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кейли Макэнани, Трамп часто и регулярно проходит тесты на коронавирус. В августе сотрудников Белого дома предупредили, что их выборочно тоже будут тестировать на вирус.

Кроме Хоуп Хикс, из приближенных к президенту Трампу сотрудников Администрации еще в июле переболел Covid-19 советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен, а также несколько агентов Секретной службы, охраняющей президента.