Три акции, которые нужно было купить на прошлой неделе

QIWI +4,2%

SNGS +4,13%

PHOR +3,55%

Акции платежной системы Qiwi выросли на 4,22%, до 1346,50 рубля за штуку. Инвесторы отыгрывают новость о расширении перечня услуг совместного проекта Qiwi и интернет-банка «Дом.РФ».

Обыкновенные бумаги «Сургутнефтегаза» выросли на 4,13%, до 39,22 рубля за штуку. Котировки компании пошли вверх после того, как стало известно, что ее совет директоров рассмотрит вопрос о реализации казначейских акций. «Сургутнефтегаз» может продать акции на общую сумму примерно 35 млн рублей (менее 1% капитала), ранее полученные как бесхозные по решению суда. До этого они принадлежали компаниям, прекратившим деятельность. Обычно акции на новостях об их дополнительных продажах в рынок падают, поскольку при этом размываются доли существующих акционеров. Но в случае закрытого «Сургута», похоже, любая новость воспринимается как положительная.

«Фосагро» подорожала на 3,55% за неделю, или до 2827 рублей за акцию. Инвесторов обрадовала новость о дивидендах. Акционеры «Фосагро» утвердили решение о выплате дивидендов в размере 33 рубля на акцию (11 рублей на GDR) по итогам второго квартала. Всего на дивидендные выплаты направят 4,3 млрд рублей из нераспределенной чистой прибыли по состоянию на 30 июня. Реестр будет закрыт 15 октября.