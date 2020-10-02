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В Ереване заявили о готовности к переговорам о перемирии в Карабахе

Москва, 02.10.2020

В Еревана заявили о готовности работать с Минской группой ОБСЕ над восстановлением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Как говорится в официальном сообщении внешнеполитического ведомства Республики, Армении, продолжает придерживаться мирного урегулирования конфликта, передаёт РИА Новости.

«Мы продолжим решительно противостоять агрессии против Арцаха, одновременно будучи готовыми работать с сопредседателями Минской группы ОБСЕ над восстановлением режима прекращения огня, установленного в 1994-1995 годах», подчёркивается в заявлении МИД Армении.

При этом в ведомстве отметили, что в Ереване отвергают и осуждает применение силы или угрозы ею, а также вовлеченность Турции в боевые действия против Армении и Нагорного Карабаха. Кроме того, власти Республики приветствует осуждение лидерами России, США и Франции применение военной силы в зоне конфликта.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин, Дональд Трамп, а также глава Франции Эмманюэль Макрон выступили с совместным заявлением по ситуации в Нагорном Карабахе.

Лидеры трёх государств, которые входят в Минскую группу ОБСЕ, осудили военные действия в этом регионе, а также призвали Баку и Ереван немедленно прекратить бои на этой территории.

Согласно совместному документу, опубликованному на официальном сайте Кремля, президенты РФ, США и Франции призывали к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон.

«Мы также призываем руководителей Азербайджана и Армении незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения каких-либо предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ», – подчёркивается в заявлении.

Кроме того, Путин, Трамп и Макрон выразили соболезнования родным и близким тех, кто погиб или был ранен в результате боевых действий в Нагорном Карабахе.

В свою очередь президент Турции Реджеп Эрдоган отверг мирные предложения России, США и Франции о прекращении огня в Нагорном Карабахе и потребовал «ухода оккупантов» из региона, то есть Армении.

«Стремление так называемой Минской группы, Америки, России, Франции прекратить огонь в условиях этой негативной ситуации, которая разворачивается в наши дни, потому что они пренебрегали этой проблемой в течение почти 30 лет, является неприемлемым», — сказал Эрдоган.

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