В Кремле оценили вероятность введения жестких мер из-за COVID-19

В России пока не будут вводиться жесткие меры из-за коронавирусной инфекции, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Чиновник подчеркнул, что цифры действительно внушительные, но это требует «определенной мобилизации всех систем и на федеральном уровне, и на региональных уровнях». Он также заверил, что решение о нерабочих неделях принимает не Кремль, а оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации, во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой.

«Это не прерогатива Кремля, это правительственный штаб, который, собственно, и основывается на мнении экспертов», - сообщил Песков. Он заверил, что перед введением тех или иных мер сотрудники штаба «проводят глубокое изучение ситуации, а также возможных сценариев событий».

Напомним, в России за последние 24 часа выявлено 9 412 заболевших COVID-19. В общей сложности в стране выявлено за все время эпидемии 1 194 643 зараженных коронавирусной инфекцией нового типа в 85 регионах страны. В Москве суточный прирост достиг 2704 человек.