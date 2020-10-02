В США снизился уровень безработицы

Уровень безработицы в Соединенных Штатах снизился до 7,9%, предыдущее значение (месяцем ранее) составляло 8,4%. В апреле этого года уровень безработицы доходил до 14,7% от трудоспособного населения США.

По данным министерства труда США а последний месяц было создано 661 тыс новых рабочих мест, что оказалось ниже ожидаемых 850 тыс рабочих мест.

Быстрому восстановлению американской экономики мешают ограничительные меры в ряде штатов из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Кроме того, из-за разногласий между представителями Республиканской и Демократической партий в Конгрессе США, задерживается принятие решение о выделении второго пакета помощи бизнесу и гражданами объемом от полутора до двух триллионов долларов.