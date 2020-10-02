ВОЗ обратилась к правительству России из-за COVID-19

ВОЗ обратилась к российскому правительству с призывом не вводить жесткие ограничения по борьбе с коронавирусом, передает РИА «Новости».

В организации отметили, что ситуация, которая складывается сегодня в РФ с COVID-19, в корни отличается от той, которая была в феврале, врачи уже получили определенные наработки в лечении вируса. Если же ввести ограничения, то локдаун может привести к параличу экономики и системы здравоохранения, в этой связи Москве не стоит вводить жесткие ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Реакция на пандемию в октябре — она не такая, как в феврале. Потому что мы знаем вирус, мы хорошо понимаем, как он себя ведет», - заявила она. Вуйнович уверена, что сегодня мир в состоянии давить на него, сохраняя при этом социально-экономическую жизнь.

В свою очередь, ограничения способны вызвать паралич экономики, что скажется и на системе здравоохранения. Помимо того, что пострадают больные с другими хроническими заболеваниями, ограничения оказывают давление на психику людей.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил внеплановые каникулы для школьников. Позже он заявил, что ситуация в Москве с коронавирусом близка к критической, но пока никаких мер вводить не планируется.