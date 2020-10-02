Золотой стандарт без страха и упрёка — дискуссия

Экономист Владимир Рожанковский прислал в редакцию «Эксперт online» статью о целесообразности и возможности введения в России «старого доброго золотого стандарта», положив в основание этого предложения достаточно убедительные расчеты и выкладки. У ознакомленных со статьей нескольких видных экономистов идея нашла живой отклик. Он выразился в комментариях, согласных и несогласных, которые мы публикуем вместе со статьей. Открытая дискуссия в СМИ по экономическим вопросам явление, согласитесь, не столь частое.

Введение

Девальвация рубля приняла в последние годы затяжной, изнурительный характер. Редкие периоды «ремиссии» сменяются очередными рецидивами, и в целом, обречённость падающей траектории курса нацвалюты теперь уже мало у кого вызывает разночтения. Множащиеся прогнозы дальнейшего снижения мирового спроса на нефть, казалось бы, усугубляют ощущение безысходности.

В результате, постоянно падает покупательная способность зарплат россиян, а повышения по службе не поспевают за обесцениванием денег. Падает мотивация и производительность труда. Есть ли против складывающейся безрадостной картины хоть какое-то, пусть даже сугубо номинальное, противоядие?

Сжатие денежной массы ЦБ и золотой запас РФ

Россия находится на пятом месте в мире среди стран (уступая США, Германии, Италии, Франции, но опережая Китай) по заявленным запасам золота — около 2300 тонн на июль 2020 года стоимостью $130,79 млрд, с долей в общей стоимости ЗВР РФ около 23 %. Всего в России в обороте наличных денег на 1 августа с.г. оценивается суммой 12,62 триллиона рублей. При этом золотой запас РФ на июль 2020 года составлял примерно 2300 тонн.

Путём нехитрой арифметики получаем, что при нынешней цене золота в $1956 или 147091 рублей за тройскую унцию, в случае введения золотого стандарта рубля мы должны были бы иметь наличную денежную массу в объёме 10,87 триллиона рублей, что лишь на 13,8% меньше заявляемой. Если этот излишек стерилизовать, либо нарастить запасы коллатерального драгметалла, то по рублю можно было бы вводить гарантированный антидевальвационный механизм — старый добрый золотой стандарт.

Для сравнения в порядке убывания: на сентябрь 2020 г. запас золота в США в знаменитом Форт Ноксе составляет 8133,5 тонн, Германии — 3362,4 тонн, Италии — 2451,8 тонн, Франции — 2436,1 тонн, Китая — 1948,3 тонн. Соотнося эти цифры к денежным массам наличности соответствующих валют, мы получим следующие цифры: в США при золотом резерве 8133 тонны, денежная масса наличных — 4,8 триллиона долларов. Т.е. золотой запас выше, чем у России, в 3,5 раза, а денежная масса наличности составляет 33-крат. Соотношение запасов золота к денежной массе наличных евро у трёх следующих в этом списке стран — Германии, Италии и Франции — выпадает из контекста, т.к. евро является общей для них всех валютой, а золотые резервы объединить невозможно, поскольку они национально автономны.

Далее следует Китай. По разным данным, объём наличных юаней составляет около 8 триллионов, или $1,18 триллионов в пересчёте для удобства сопоставления с ценой тройской унции золота. Если бы Китай пожелал перейти к классическому золотому стандарту, он мог бы позволить себе иметь общую массу наличных юаней в объёме лишь 817 млрд, т.е. в 10 раз меньше фактической.

Получается, что в списке топ-6 российский рубль — единственная валюта, готовая к такой привязке. Так в чём проблема?

Золотой червонец

Едва ли целесообразно всерьёз разбирать возможность возвращения к чеканке «золотого червонца» в наши дни, но историю освежить было бы очень кстати.

«Червонцами» издавна называли зарубежные и русские монеты крупного номинала, содержащие золото высокой пробы. Слово «червонец» образовалось от словосочетания «червонное золото», поскольку для чеканки использовали сплав меди и золота, который имеет красноватый оттенок. Результат соединения металлов соответствовал пробам от 916 до 986.

Серийная чеканка таких экземпляров в России началась при государе Иване III во второй половине XV в. При этом первая золотая монета русской чеканки — «златник» киевского князя Владимира — была выпущена ещё в Х веке. За эталон для чеканки был взят византийский солид — государство, на которое равнялся киевский князь. Обе монеты выглядели практически идентично, включая пробу золота, а также общие элементы на изображениях орла и решки.

В течение XIX в. экономике России не удалось преодолеть несоответствие в стоимости бумажных и металлических денег. К концу столетия необходимо было реформировать денежную систему. После реформы министра С.Ю. Витте на роль основной денежной единицы вначале были предложены биметаллические монеты различных номиналов. Однако их устойчивость вызывала сомнения ввиду невозможности точного контроля долевого веса компонентов, и экземпляры нового образца, выпущенные в 1895-97 гг., стали производиться из золота 900 пробы.

По сути, на эти годы и приходится кульминация легендарной славы российских чеканных золотых монет. Спрос на них стал падать по мере того, как во время Первой мировой войны произошло разрушение системы стерлингового золотого стандарта. Когда в 1914 г. разразилась война, в мире насчитывалось 59 стран, в которых действовал безусловный золотой стандарт. Сюда входила практически вся Европа, большая часть Азии, за исключением Китая, вся Северная Америка, за исключением Мексики, и значительная часть Южной Америки, включая три из четырех главных стран этого материка. Но с началом широкомасштабных военных действий, которые привели к закрытию госграниц, торговые операции между странами Антанты (Францией, Россией и Великобританией) и державами германо-австро-венгерского блока (Австро-Венгрией, Германией и Османской империей) полностью прекратились.

После окончания войны на конференциях в Брюсселе (1920 г.) и в Генуе (1922 г.) между основными экономическими державами были подписаны соглашения о возврате к довоенному золотому стандарту, однако его восстановление оказалось недолговечным из-за экономических потрясений, началом которых стала Великая депрессия в США.

Банк Англии, чей фунт стерлингов тогда был резервной валютой мира, оказался не в состоянии удовлетворить возросший спрос на золото, обеспеченный фиксированным обменным курсом английской валюты. В результате в сентябре 1931 г. банк ввел плавающий курс фунта стерлингов. Это означало, что обменный курс фунта стерлингов должен был определяться в зависимости от факторов спроса и предложения, а не золотого обеспечения, а также, что с этого момента Банк Англии перестал обеспечивать обмен британских бумажных денежных единиц на золото по номиналу. Как известно, в последние дни Второй мировой войны, в 1944 году, странами было подписано Бреттон-Вудское соглашение, по которому курсы валют 44 стран жёстко привязывались к доллару США, а доллар — к золоту.

Однако окончательную точку в истории золотого стандарта поставил президент США Ричард Никсон, который был очень раздосадован напором тогдашнего президента Франции Шарля Де Голля, требовавшего от его предшественника президента Линдона Джонсона «обменять доллары, принадлежащие Франции, на золото» (что бы там иные ни говорили, это исторический факт!), чем создал опасный для США прецедент. В 1971 году Никсон устроил так называемый «Никсоновский шок». Он объявил об экономической реформе, в основе которой лежал отказ от обязательств безусловного золотого обеспечения внешних обязательств США, т.е. от золотого стандарта доллара.

Ограниченный золотой стандарт

Многие эксперты путают наличную денежную массу с известными денежными агрегатами — в частности, М0. Относить запасы золота следует именно к массе наличных средств в обороте, не приплюсовывая к ним деньги на депозитах, поскольку классический золотой стандарт подразумевает обмен на золото лишь физических бумажных купюр, эмитированных соответствующим центральным банком. Средства на депозитах можно противопоставлять лишь секьюритизированному (выраженному в ценных бумагах) золоту, а это совсем другая история.

У концепции возврата к золотому стандарту очень много критиков. Самая банальная и часто встречающаяся реплика - «это старомодно и вне контекста текущей политической расстановки сил в мире». Взаимосвязь между политикой и золотым стандартом такие оппоненты не утруждают себя прояснять. Другие говорят, что мы живём в эпоху электронных денег, точный объём которых трудно подсчитать, и по этой причине официальные данные всеми странами сильно искажаются. Однако золотые запасы — материальны и конечны, и поэтому монетарная система, которая решится привязать свою валюту к своим золотым запасам, обречена столкнуться с тем, с чем столкнулся президент США Никсон — неутихаемой волной требований обмена дензнаков на благородный металл, что приведёт к быстрому исчерпанию золотых запасов.

На это можно ответить довольно грубо, но прямолинейно: «заставь дурака богу молиться — он лоб расшибёт!», а также тут на память приходит анекдот про то, кто наступает дважды на одни и те же грабли. Любые наивные и безыскусные действия — и не только в таком тонком деле, как возвращение к золотому стандарту — всегда приводят к нежелательным последствиям, так что тут не о чем спорить, кроме как подчеркнуть тезис о том, что тонкая работа требует тонкого подхода.

На самом деле, на первом этапе рубль следует вернуть к привязке — наподобие той, которая существовала до ноября 2014 года, только в этот раз эталоном должна стать не пресловутая бивалютная корзина, а тройская унция золота, выраженная в долларах.

На втором этапе, примерно через год, Банк России, как институт непрерывно котирующий валюту против золота, получит право международно признаваемого котирования золота в привязке уже не к доллару, а к рублю. То есть, получится, что сначала рубль будет помогать золоту, а потом золото начнёт работать на силу рубля. Заметьте, что при этом де-факто никакого золотого стандарта пока нет — идёт лишь подготовительный этап.

Наконец, на третьем этапе необходимо будет разделить рубль на внутренний и экспортный. Внутренний рубль будет обмениваться на физическое золото, но при этом закон будет по-прежнему на стороне рубля, т.к. все расчёты на территории РФ будут по-прежнему осуществляться исключительно в национальной валюте. То есть, золото будет конкурировать с рублём лишь как средство накопления, но не как средство платежа. Повышенная доходность рублёвых инвестиционных инструментов очень скоро заставит владельцев золотых банковских ячеек их вскрыть, обменять физическое золото на рубли, которые затем пойдут на инвестиции в облигации, акции и недвижимость.

Экспортный рубль будет по-прежнему котироваться против тройской унции золота, однако не будет подлежать безусловному обмену на физический металл, но при этом будет обмениваться на золотые облигации ЦБ — ценные бумаги, обеспеченные золотыми запасами Центробанка, которые будут торговаться исключительно на Мосбирже в рублях. Таким образом можно будет избежать повторения «Никсоновского шока».

ДИСКУССИЯ

Михаил Ершов, доктор экономических наук

Автор указывает на ряд закономерностей, на которые я неоднократно указывал в своих статьях, а именно — отношение золотовалютных резервов к денежной базе по рублю действительно одно из самых высоких в мире. Это, по сути, дает большой простор регулятору по воздействию как на уровень курса, так и на волатильность (другое дело, что он этого не делает).

Автор предлагает также использование валютного двухярусного курса (внутреннего и внешнего), в принципе, так делалось у нас еще в СССР при организации первых валютных аукционов, которые заложили основу будущего валютного рынка (1989-91 гг.). По-видимому, золотой рубль может означать его стабильность и неволатильность, что, наверное, плохо для спекулянтов и отчасти не очень желательно для экспортеров и бюджета, которые заинтересованы в обесценении рубля.

Следует иметь в виду, что цена золота, хотя и является волатильной, тем не менее, регулируется некими международными центрами силы, и привязка национальной экономики к этим механизмам может быть сопряжена с управляемыми рисками.

Иван Розинский, доктор экономических наук

Какую проблему мы решаем? Устойчивости валюты? Привязка к золоту лишает государство права самому определять объем эмиссии. Золотой стандарт, как и практически любой автоматический механизм — это почти всегда ужесточение денежной политики — именно потому, что он не позволяет делать политически мотивированных исключений и отклонений. Я не считаю, что корень наших проблем в этом.

Кроме того:

зачем отказываться от стимулирования экспорта и дестимулирования импорта путем ослабления валюты? Азиатские тигры все этим успешно занимались. Золотой стандарт исключает эту возможность;

золото — довольно волатильный актив. Привязка к нему привязывает к волатильности на ОДНОМ ИЗ рынков. Зачем?

санкции никуда не денутся. Не вижу, как золотой стандарт решает эту проблему: склонность инвестировать в наши бумаги не зависит исключительно от их надежности.

Георгий Трофимов, главный экономист Института финансовых исследований, кандидат экономических наук

Фиатные деньги являются инфляционными по своей природе, что видно из любых длинных графиков, показывающих обесценение резервных валют относительно золота и других активов. При этом рубль является еще более инфляционным, так как обесценивается относительно доллара-евро благодаря режиму «свободного плавания», который работает в сторону систематической ползучей девальвации. Автор совершенно прав, говоря о подрыве в таких условиях стимулов к производственной деятельности. Также нельзя не согласиться, что критика идеи золотого стандарта обычно носит поверхностный характер.

Что касается истории, то удар по режиму золотого стандарта после Второй Мировой войны нанесли не только Германия, Франция и другие страны с положительными балансами в торговле с США. Катастрофические последствия для этого режима имели Вьетнамская война и программа народного благосостояния президента Джонсона. Без такого мощного наращивания госрасходов Бреттон-Вудская система могла бы продержаться дольше. В этой связи автор правильно говорит, что механизмы золотого стандарта бывают разные и могут быть более или менее успешными в зависимости от подходов к реализации и условий применения.

Тема поэтапного перехода к золотому рублю на практике требует более тщательного анализа. Мне кажется привлекательной идея одновременного использования обычного и золотого рубля, в которой последний играет роль инструмента внешней торговли и инвестиций. Здесь действительно уместна аналогия с золотым червонцем, введенным в тот период, когда мировыми резервными валютами были доллар и фунт, а экономика России лежала в руинах. Тем не менее, опыт с золотым рублем оказался успешным.

Основной вопрос в том, нужен ли переход к золотому рублю Банку России. По факту, этот орган играет двоякую роль, будучи, с одной стороны, звеном в глобальной финансовой системе, обеспечивающим свободные потоки спекулятивного капитала в Россию и из неё, а с другой — центром, определяющим макроэкономические процессы в отечественной экономике. Переход к золотому стандарту будет возможен лишь при изменении фактических приоритетов этого органа, но это тема отдельного разговора.

По всей видимости, отказ от фиатных денег в качестве резервных валют представляет собой вопрос времени. Переход к централизованным электронным деньгам предоставляет дополнительные технические удобства и дает возможность тотального контроля государства над поведением населения, как это уже происходит в Китае, но сам по себе не обеспечивает функцию сохранения ценности. Поэтому электронные деньги и золотой стандарт в принципе следует рассматривать не как альтернативы, а как потенциально взаимодополняющие инструменты.