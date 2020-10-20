Акции дня: ВТБ растет на новостях о повышении дивидендов

Котировки банка ВТБ выбились в лидеры торгов на фоне новостей о намерении банка вернуться к выплате дивидендов в размере 50% от прибыли по МСФО с 2021 года. За дневную сессию во вторник бумаги подорожали на +6,40% до 0,033755 рублей за акцию.

О планах повысить размер дивидендов по итогам 2020 года сообщил член правления банка Дмитрий Пьянов. По итогам 2019 года банк направил на дивиденды лишь 10% чистой прибыли по МСФО, или 20,1 миллиарда рублей. Кроме того, Пьянов сообщил, что ВТБ ведет переговоры об уменьшении доли привилегированных акций в уставном капитале. Основными владельцами «префов» являются Минфин РФ и Агентство по страхованию вкладов.

Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии вырос на +0,38% до 2804,86 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,54% до 1141,19 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:45 мск составила 42,06 долларов за баррель (-0,05%). Российская валюта укреплялась – 77,39 рублей за доллар.