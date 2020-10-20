Азербайджан продолжает наступление в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии города Зангелан, находящегося на юге Нагорного Карабаха в нескольких километрах от границы с Арменией. Позже в сети появилась видеозапись, на которой азербайджанские военные поднимают флаг Азербайджана в Зангелане.

Армения, в свою очередь, сообщает о контрнаступлении своих войск на юге Нагорного Карабаха. «На южном направлении – Худаферинское водохранилище - противник отступает, неся большие потери», – написала в Facebook пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министром Армении Никол Пашинян заявили о готовности встретиться в Москве для переговоров.

Воюющие стороны уже успели заключить два перемирия, которые должны были начаться с 10 октября и с 17 октября, однако сразу были сорваны.

Война Нагорном Карабахе между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами продолжается с 27 сентября этого года. В ходе боев используется бронетехника, авиация, беспилотники и артиллерия.