Что дает кредитный рейтинг?

В новостях регулярно появляются сообщения о присвоении той или иной компании кредитного рейтинга, или его обновлении. И делают это в том числе российские агентства. На первый взгляд эта информация полезна только для экспертов, однако и рядовые клиенты, и инвесторы также могут почерпнуть из скупых буквенно-цифровых обозначений немало полезного.

По словам генерального директора Московского городского комбината ломбардов «Мосгорломбард» Алексея Лазутина, наличие кредитного рейтинга в первую очередь говорит о том, что компания готова раскрывать информацию о своей деятельности, ведь для получения оценки необходимо предоставить агентству максимум данных, которые проанализируют эксперты.

«Это означает, что компания готова к прозрачности, она заботится об уровне доверия клиентов и контрагентов к ней, готова раскрывать максимум информации для рейтингового агентства», – поясняет Лазутин.

Более того, в большой степени уровень рейтинга и зависит от того, насколько готова компания предоставить весь набор информации рейтинговым аналитикам.

Максимум и минимум

Как поясняет генеральный директор Национального Рейтингового Агентства Алина Розенцвет, буквенные обозначения, используемые в рейтингах – это способ категоризировать уровень кредитоспособности компаний. Так «ААА» на языке аналитиков означает максимальный уровень кредитоспособности, а значит, максимальный уровень финансовой устойчивости и надежности компании. Кроме того, в рамках рейтинговых категорий присутствуют также обозначения «+» и «–». «Они показывают градацию компании в рамках той или иной рейтинговой категории. «Плюс» означает близость к более высокой категории, а «минус» – к более низкой. Наименьшей, хотя и редко используемой оценкой является «ССС», говорящий об очень низком уровне кредитоспособности. «Он говорит о том, что при изменении конъюнктуры, внешнем, внутреннем, возможен дефолт. То есть это, фактически, близкая к дефолтной категория. Причем именно в ближайшее время», – добавляет глава НРА. То есть, компания может не выполнить взятые на себя обязательства по каким-либо финансовым инструментам, уточняет Алексей Лазутин.

Есть конечно, и дефолтные рейтинги. Однако при таком положении дел в компании оценки уже не присваиваются, напротив, рейтинги отзываются. «С нуля» же такую оценку не получают – компания, находящаяся в столь критическом положении, по словам Алины Розенцвет, не стремится предоставлять максимум информации о своей деятельности.

Рейтинг-контроль

Конечно, бизнес вполне может существовать и развиваться и без кредитных рейтингов. Однако оценка рейтингового агентства является не «звездочкой на погонах» ветеранов рынка, а пропуском во многие сферы бизнес-жизни. В частности, с 1 октября наличие кредитных рейтингов становится обязательным условием для всех биржевых эмитентов, хотя раньше это требование касалось лишь участников первого и второго котировального списков.

«Мне кажется, это очень важно, потому что сейчас на рынок приходят частные инвесторы, и они все-таки должны понимать, с каким уровнем риска они имеют дело. И мнение независимого рейтингового агентства в этом плане им должно помогать», – считает Алина Розенцвет.

Кроме того, по рейтингу, а не по нарядной вывеске представителей бизнеса в ряде случаев «встречают» госорганы. Сейчас существует порядка 44 нормативных актов, правительственных и Банка России, в которых определены отсечения по рейтингу для привлечения каких-либо средств, участия в различных программах. Таким образом государство отсекает ненадежные компании от пользования своими ресурсами. Так что кредитными рейтингами активно пользуются Минэкономразвития, Минфин, Центробанк и другие ведомства. Раньше они использовали такие критерии, как размер капитала, размер бизнеса. Однако, по мнению экспертов, эти параметры не определяют в должной мере финансовую устойчивость. Рейтинги надежнее.

Планомерное продвижение

Таким образом, получая рейтинг, компания продвигается на принципиально новый уровень бизнес-отношений: для нее, в частности, открывается выход на биржу, а значит и широкие возможности привлечения инвестиций. И те, кто стремится к активному развитию бизнеса, это прекрасно понимают. Так компания «Мосгорломбард» планирует провести первичное размещение акций в 2022 году. В планах организации – привлечение 4 млрд рублей инвестиций в течение 3 лет. Компания планомерно продвигается к поставленной цели и уже получила кредитный рейтинг от одного из крупнейших и старейших агентство в России, «Эксперт РА». Аналитики присвоили «Мосгорломбарду» рейтинг RuB+ с развивающимся прогнозом, высоко оценив доходность бизнеса ломбарда. Также они положительно охарактеризовали стратегию развития компании.

Когда компания первая в своем сегменте получает рейтинг, таким образом она приобретает определенное преимущество перед конкурентами. Ведь таким образом организация не просто демонстрирует свою открытость в моменте: аналитики агентства будут мониторить результаты ее деятельности постоянно. А значит, доверие к компании с получением рейтинга, безусловно, повышается.

Правда, как отмечает Алина Розенцвет, иногда ожидания компании, получающей рейтинг впервые, могут быть завышены. Из-за отсутствия опыта в передаче аналитикам всей необходимой информации, нехватки опыта в прохождении интервью (а оно обычно позволяет продемонстрировать самые сильные стороны организации), первые оценки могут быть несколько ниже тех, на которые рассчитывали в компании. Но можно подать на апелляцию, и эксперты еще раз проанализируют всю имеющуюся информацию. А вот отказаться от публикации рейтинга по закону нельзя – если он присвоен, то информация должна быть предана огласке.

Естественно, помимо самих результатов финансовой деятельности есть и другие аспекты, влияющие на рейтинг. В частности, внимание уделяется размеру компании. Некоторые методологии рейтинговых агентств предполагают потолок по масштабу бизнеса.

«В этом есть элемент субъективизма, потому что напрямую размер компании не влияет на размер финансовой устойчивости. Но в то же время, есть и объективность, связанная с тем, что вряд ли небольшая компания способна хорошо диверсифицировать свой бизнес с точки зрения количества клиентов, и с точки зрения зависимости от какой-то группы клиентов. Поэтому, конечно, в какой-то степени, рейтинг зависит от размера компании. Но не от самого размера, как такового, а от готовности, способности компании диверсифицировать свою деятельность», – поясняет глава НРА.

При этом, как отмечает Алексей Лазутин, важно еще и то, насколько широко компания готова делиться информацией о своей деятельности не только с самим агентством. В частности, плюсом к оценке ее бизнеса с точки зрения рейтингового агентства будет прохождение аудита финансовых результатов. Так «Мосгорломбард» в рамках реализуемой стратегии развития действует на опережение: компания не ограничивается аудитом годовой отчетности и уже заключила договор с входящей в пятерку крупнейших аудиторских групп и сетей России группой БДО Юникон на проведение проверки консолидированной финансовой отчетности «Мосгорломбарда» за 9 месяцев 2020 года.

При этом аналитики, хоть и не имеют права давать какие-либо рекомендации, касающиеся бизнеса, дают оценку в том числе стратегии развития организации. И из этого компания также может делать соответствующие выводы, дорабатывая те или иные аспекты.