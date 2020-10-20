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Доброта и профессионализм – обязательные качества врача по Рошалю

Москва, 20.10.2020
За несколько десятилетий словосочетание «доктор Рошаль» стало почти именем нарицательным, определением, которое содержит в себе два главных качества врача – доброту и профессионализм.
  • Доброта и профессионализм – обязательные качества врача по Рошалю

предоставлено пресс-службой

Оскорбление Леонида Рошаля, нанесенное сторонником Навального Владимиром Миловым, стало буквально пощечиной обществу и всем медицинским работникам вместе взятым. Многие известные люди резко высказались по поводу инцидента, а юристы в один голос заявили, что есть все основания для привлечения Милова к административной ответственности. Однако доктор Рошаль, со свойственной ему мудростью, не захотел поддерживать скандал вокруг этого неприятного события.

Профессор, главный детский врач России, «детский доктор мира», благотворитель и общественный деятель Леонид Рошаль имеет в своем арсенале множество наград, хотя ни одна из них не может в полной мере рассказать о вкладе этого человека в медицину и не только. Его опыт, мужество и бескорыстие спасли тысячи детских жизней, и даже в почтенном возрасте он не оставляет свою деятельность и продолжает помогать людям по всему миру.

Важнейшей миссией своей жизни доктор Рошаль избрал помощь детям, пострадавшим во время катастроф и военных действий. Засучив рукава и не боясь самой грязной работы, медик всегда находился в эпицентре событий, показывая пример своим коллегам. Войны в Югославии, Чечне, Ираке, революция в Румынии, серия землетрясений в Египте, Непале, Афганистане, Японии, Турции, Индии – Рошаль в числе первых спешил оказать посильное содействие пострадавшим.

Были в биографии Рошаля ситуации, из-за которых он до сих пор сожалеет, что не смог помочь. Так, в 2003 году у заслуженного хирурга произошел конфликт с международной организацией «Красный крест», не согласившейся дать разрешение на организацию зеленого коридора для вывоза раненых и больных детей из Багдада. По словам врача, на помощь этой организации их команда неотложной помощи даже не рассчитывала – им было нужно лишь подтверждение полномочий, чтобы обезопасить медиков по дороге к пострадавшим. «Мне очень трудно вспоминать эти моменты, и я виню себя. Ведь детей можно было спасти», - сокрушался доктор.

События на Дубровке, «Норд-Ост», 2002 001.jpg предоставлено пресс-службой
События на Дубровке, «Норд-Ост», 2002
предоставлено пресс-службой

Прославили врача и его дипломатические таланты. Своим даром вести переговоры и убеждать он пользовался не раз во время самых страшных событий в новейшей истории России – захвате заложников террористами на Дубровке в 2002 году и захвате Бесланской школы №1 в 2004 году. Благодаря верным действиям Рошаля, было освобождено несколько пленников, остальные же смогли получить воду и медикаменты. «Сейчас я понимаю, что тогда очень рисковал своей жизнью. В тот момент, я не думал о себе, я просто занимался своей работой», - комментировал свои действия Рошаль позже.

Совершенно очевидно, что для этого выдающегося человека нет ничего ценнее детской жизни. Лечить и спасать - это дар, призвание и жизненная миссия. Многие скажут, что доброта – не профессия, но Рошалю удалось изменить мнение сообщества по этому поводу.

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