Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать качественный хлеб

При выборе хлеба необходимо обращать внимание на состав этого популярного продукта, говорится в сообщении Роскачества. Хороший хлеб не нуждается в большом количестве добавок, пояснили специалисты ведомства.

«Хороший хлеб, приготовленный с соблюдением требований технической документации и из качественного сырья, обычно в добавках не нуждается», - отмечается в сообщении, которое публикуется на сайте Роскачества.

При этом в большинство хлебобулочной продукции добавляются вспомогательные ингредиенты, которые требуются при приготовлении хлеба из муки с пониженными хлебопекарными свойствами, а улучшители необходимы для ускорения созревания теста говорится в документе. Особенно актуально это для выпечки хлеба по ускоренным технологиям, добавляют эксперты. Поэтому они советуют покупать хлеб с понятной и простой рецептурой. При этом не стоит пугаться, когда в состав продукции добавляют отруби, семечки и злаки, - это делается для расширения ассортимента выпускаемой продукции.