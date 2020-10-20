Глава Пентагона заявил о намерении нарастить количество ракет в Азии до уровня РФ и КНР

США намерены нарастить количество своих ракет средней и меньшей дальности до уровня России и Китая в Европе и Азии, заявил глава Пентагона Марк Эспер на видеоконференции, организованной вашингтонским Атлантическим советом.

В частности он заявил, что Россия в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности разместила в Азии намного больше одной тысячи ракет.

«Китай развернул большое количество ракет, намного больше 1 тысячи ракет средней и меньшей дальности, в Индийско-Тихоокеанском регионе. Также поступила Россия», - заявил шеф Пентагона. В этой связи он сообщил, что США намерены поступить аналогичным образом и развернуть такие же по численности силы «на обоих театрах военных действий».