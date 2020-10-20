Обострение отношений между Вашингтоном и Пекином может расколоть интернет

Политическая напряженность в отношениях между США и КНР выдвинула на первый план технологии и цепочки поставок и угрожает сейчас, сообщает CNBC, расколоть интернет. Последние годы появляется все больше прогнозов о появлении так называемого «расколотого» интернета, то есть одного интернета, который будут контролировать США, и другого, который будет находиться под контролем КНР. Определять же масштабы раскола будут, скорее всего, персональные данные пользователей.

В определенной степени раскол в глобальном интернете можно увидеть уже сейчас. Например, Пекин блокировал работу ряда американских IT-гигантов: Google и Facebook на своей территории. Вместо Amazon в Китае работают Taobao и JD.com., принадлежащие Alibaba. Китайские власти заставляют технологические компании редактировать контент, который, по их мнению, наносит ущерб национальным интересам Поднебесной.

Этот раскол лежит на поверхности, но он составляет только один слой или срез. Раскол интернета может пойти дальше вглубь, в стандарты и протоколы, т.е. правила, позволяющие технологиям работать вместе в масштабах всей планеты; а также в передачу данных. Передача персональных данных – одна из самых главных сфер интернета. Достаточно сказать, что противоречия в их передаче испортили отношения между многими странами.

В основу борьбы с китайскими технологическими компаниями Вашингтон поставил угрозы национальной безопасности США. Американские власти недовольны тем, что правительство КНР или, как называют его в Вашингтоне – китайская компартия, может пользоваться данными американских пользователей в своих целях. Самым последним и одним из наиболее наглядных примеров этих претензий может служить история с запретом приложения TikTok на территории Америки. В результате Белый дом заставил китайцев разрешить компании Oraclе оставлять данные американских пользователей в США. Подобные примеры локализации данных, когда данные пользователей хранятся на территории той же страны, можно найти и в КНР.

Имеются серьезные претензии к США в этом вопросе, кстати, и у Евросоюза. Брюссель и Вашингтон заключили соглашение, известное как privacy shield. Эта программа защиты конфиденциальности помогает компаниям по обоим берегам Атлантики выполнять требования местных законодательств как в сборе персональных данных, так и в их передаче. Однако Европейский суд, высший суд ЕС, считает, что это соглашение недостаточно защищает персональные данные европейских граждан.

США и ЕС, уверена CNBC, в конце концов сумеют договориться по этому сложному вопросу. А вот Китаю договориться с США, где постоянно повышаются требования к безопасности и защите персональных данных пользователей, значительно труднее. Специалисты считают, что в Пекине уверены, что, ужесточая требования, Вашингтон намеренно ведет к расколу интернета. Американским и европейским компаниям, работающим по высоким стандартам защиты персональных данных в США и ЕС, будет все труднее работать в Китае. В конце концов им придется уйти с китайского рынка.

«Думаю, этот процесс станет неизбежным уже через какие-то несколько лет,- считает Пол Триоло, глава геотехнологического отдела Eurasia Group.- Конечно, этот процесс займет длительное время, и он не будет легким, как, скажем, выключение и включение света».

Эксперт по геополитике канадской консалтинговой компании Center for Innovating the Future (CIF) Абишур Пракаш полагает, что ужесточение правил передачи персональных данных может привести к появлению так называемых «нейтральных центров данных».

В качестве примера он приводит сделку по TikTok, которая все еще находится в процессе обсуждения. На данном этапе известно следующее: в США будет создана новая компания TikTok Global, 20% которой будет принадлежать Oracle и Walmart. Оставшиеся 80% останутся у нынешнего владельца TikTok – китайской компании ByteDance.

Пракаш уверен, что на определенном этапе алгоритм ByteDance получит доступ к персональным данным пользователей в США, хотя весь смысл этой сложной сделки заключается как раз в том, чтобы предотвратить утечку данных американцев в Китай. У этой проблемы имеется простой выход: отдельные страны начнут играть роль посредников.

«Это приведет к геополитической возможности появления стран, которые я называю «нейтральными центрами данных», например, Сингапур или ОАЭ,- объясняет Абишур Пракаш.- В этих центрах другие страны начнут хранить данные своих пользователей, к которым могут иметь доступ другие страны и компании».