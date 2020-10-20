Италия подтвердила готовность выступить страной-партнером выставки ИННОПРОМ в 2021 году

Денис Мантуров и Луиджи Ди Майо обсудили широкий спектр вопросов, касающихся сотрудничества в области промышленности, транспорта, туризма, науки, и приняли ряд решений по дальнейшей активизации Российско-Итальянского диалога.

Италия станет Страной-партнером главной промышленной выставки России ИННОПРОМ в 2021 году.

Мероприятие пройдет в период с 6 по 9 июля 2021 года в Екатеринбурге. Главная тема – «Гибкое производство».

Италия была объявлена страной-партнером выставки в 2020 году, но из-за коронавируса выставка переместилась в онлайн-формат - на платформу Innoprom Online.

Справка об ИННОПРОМ:

Международная промышленная выставка и форум ИННОПРОМ проходит ежегодно c 2010 года в Екатеринбурге. Это не только главная промышленная выставка России, но также — крупнейшая дискуссионная площадка с участием ведущих российских и международных экспертов, руководителей компаний, представителей федеральной и региональных властей. Мероприятие признано одним из ключевых инструментов индустриализации страны и продвижения новейших российских технологий и разработок. В 2019 году ИННОПРОМ привлек более 43 000 посетителей, 90 стран приняли участие в мероприятии в качестве экспонентов, делегатов и поче