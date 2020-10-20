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Из тюрьмы в Конго бежали более 900 преступников и террористов

Москва, 20.10.2020

Более 900 заключенных, включая опасных преступников и террористов, были освобождены из центральной тюрьмы города Бени на востоке Демократической Республики Конго боевиками террористической группировки  «Альянс демократических сил», передает новостной портал Actualite.

«Боевики атаковали тюрьму Кангбайи и одновременно расположенный рядом с ней армейский лагерь», - рассказал исполняющий обязанности мэра города Бени Модест Бакванамаха. Он пояснил, что преступники из группировки прорвавшись на территорию тюрьмы, открыли все камеры и выпустили содержащихся в них заключенных. В общей сложности в тюрьме города содержалось более тысячи осужденных, из которых только 110 отказались бежать и остались на месте.

По сведениям активистов, в тюрьме содержались боевиков АДС, а в общей сложности в камерах находилось 1,5 тыс. заключенных.

Портал отмечает, что это не первый случай, когда при нападении на центральную тюрьму Бени из нее освобождают заключенных. К примеру, летом 2017 года боевики из движения «Май-май» выпустили из нее 930 заключенных, еще 11 человек были убиты.

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