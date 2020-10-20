К Карабахскому конфликту подключились совбез ООН и США

Совбез ООН был созван в понедельник по просьбе России, Франции и США. Это три страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Накануне заседания президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган если не отверг, то поставил под сомнение право этих трех стран, предоставленное им ООН, выступать посредником в разрешении Карабахского конфликта. Он обвинил Россию, Францию и США в том, что они поставляют оружие в Армению. Риторика Азербайджана по отношению к Минской группе куда мягче. Ильхам Алиев согласился встретиться в Москве с Николом Пашиняном. Впрочем, когда состоится встреча лидеров двух враждующих стран не ясно, да и будет ли она чем-то большим, чем передышкой в довольно успешно развивающихся для Азербайджана боевых действиях, тоже вопрос.

Как бы то ни было, по итогам закрытого заседания постпред России при ООН Василий Небензя заявил журналистам, что сейчас «самым насущным вопросом» является обеспечение режима прекращения огня. «Это не быстрый процесс, — сказал дипломат. — Были сообщения о том, что российский министр обороны обсуждал с коллегами в Армении и Азербайджане то, как этот контроль мог бы осуществляться».

Действительно, 14 октября Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с главами военных ведомств двух государств: Давидом Тонояном и Закиром Гасановым. Но васообщении пресс-службы российского минобороны об этой встрече не говорится о том, что были достигнуты какие-то договоренности хотя бы об отправке какой-либо наблюдательной миссии в район конфликта.

Со слов Небензи следует, что контролем за соблюдением режима прекращения огня может заняться ОБСЕ. «Кто там будет, в каком качестве — все еще остается вопросом, который обсуждается», — сказал он. Вот только о миссии и соответственно, о миротворцах ООН в зоне Карабахского конфликта, похоже, пока и речи не идет. Совбезом эта тема, по-видимому, даже не обсуждалась.

Не вспомнили там и о прежних резолюциях, где говорилось о территориальной целостности Азербайджана. «Все говорили одно и то же: ситуация плохая, все стороны должны отступить и последовать призыву Генерального секретаря ООН о прекращении огня», — сказал AFP один из участников заседания. Стоит так же заметить, что каких-либо документов Совбез не принял.

Пока жесткие шаги в связи с Карабахской войной предлагают сделать только на уровне отдельных стран. Так, сенатор от департамента Буш-дю-Рон, известная своими проармянскими взглядами, Валери Буайе намерена внести в верхнюю палату французского парламента законопроект о необходимости признания независимости Нагорного Карабаха. Ее партия «Республиканцы», возглавляемая бывшим президентом Николя Саркози имеет вторую по численности фракцию в сенате, так что, по крайней мере, обсуждать эту инициативу сенаторы будут. Вот только более чем сомнительно, что какие-либо антитурецкие — а Турция уже воспринимается в ЕС как неотъемлемый участник конфликта в Карабахе, стоящий за Азербайджаном — действия будут одобрены на уровне Евросоюза. Их поддержит Франция, но не поддержит Германия. В следующем году предстоят выборы в бундестаг. Позволить себе игнорировать многомиллионную турецкую диаспору Германии рискнет не каждый местный политик, фавориты борьбы не рискнут уж точно.

Тем не менее, дипломатическая обстановка вокруг войны в Закавказье может и измениться. Об этом напомнил госсекретарь Майк Помпео. США, его устами, впервые обозначили свой интерес в разрешении конфликта. Главы МИД Армении и Азербайджана, каждый по отдельности, проведут в пятницу встречу с Помпео. В преддверие этой встречи, он сделал важное заявление.

В нем Помпео упомянул турок, которые «предоставляют Азербайджану вооружение, увеличивая риск, увеличивая огневую мощь в этом историческом конфликте». США это определенно не нравится. Впрочем, слова Помпео можно трактовать так, что и вооруженное вмешательство России в войну армян и азербайджанцев Вашингтон тоже не устроит. «Урегулирование этого конфликта должно осуществляться путем переговоров и мирных обсуждений, а не путем вооруженного конфликта, и уж точно не с привлечением третьих стран, которые прибудут, чтобы предоставить свою огневую мощь в ситуации, которая уже и так — пороховая бочка», — сказал глава госдепа.