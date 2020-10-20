Курс доллара: рубль ждет важные новости из США

Курс доллара растет во вторник на 26 копеек - до 77,93 руб. к 14.49 мск, курс евро преодолел отметку 92 руб., прибавив 68 копеек (92,07 руб).

Российская валюта находится в ожидании важных новостей из США. Во вторник может решиться судьба пакета экономических мер. В случае положительного исхода рисковые активы, в том числе и рубль получат мощную поддержку.

Переговоры о продлении мер по стимулированию экономики ведутся с начала августа, однако разногласия о сумме поддержки все еще не позволяют принять окончательное решение.

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала вторник в качестве дэдлайна для заключения соглашения о новом пакете стимулов.

Пресс-секретарь Нэнси Пеллоси сообщил сегодня ночью о том, что демократы и министр финансов Стив Мнучин «продолжили сокращать разницу во взглядах». По его словам, Пелоси надеется, что к вечеру вторника появится ясность относительно того, будет ли согласован новый пакет стимулирующих мер до выборов президента США, намеченных на 3 ноября.

Неуверенная динамика рынка нефти также оказывает давление на курс рубля. Фьючерсы на нефтяной сорт Brent мало меняются около 42,7 доллара за баррель. Движение нефтяных котировок также будет зависеть от решения по пакету экономических мер в США.

"Если сегодня будет принята программы новых фискальных стимулов в США, это поддержит рискованные активы, в том числе и рубль, и позволит ему остаться около отметки 77,6 за доллар, несмотря на возможный высокий спрос на валюту из-за выплаты дивидендов", - прогнозирует аналитик Sberbank SIB.