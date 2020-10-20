Массовая вакцинация от COVID может начаться в России уже в ноябре

По заявлению генерального директора компании «Р-Фарм» Василия Игнатьева, массовая вакцинация россиян от коронавирусной инфекции нового типа может начатся уже в ноябре-декабре текущего года. Для вакцинирования планируется использовать российский препарат «Спутник V». Заявление прозвучало на площадках форума «Открытые инновации». Руководитель дополнил, что вакцина производится в настоящий момент на пяти производственных площадках.

«По общей оценке значимое количество и масштабная вакцинация могут быть начаты с конца ноября и в декабре», - заявил Игнатьев.

Напомним, препарат научного центра им. Гамалеи «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавирусной инфекции. Препарат был представлен в августе после двух этапов испытаний, и в этом же месяце было запущено его производство в промышленных масштабах. В настоящее время в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины.