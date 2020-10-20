Минюст США обвинил Google в нарушении антимонопольного законодательства

Министерство юстиции США подало иск против материнской компании Google — Alphabet Inc. по обвинению в нарушении антимонопольного законодательства. В частности, Минюст США ссылается на «Акт Шермана» – антимонопольный закон 1890 года.

Компанию обвиняют и в том, что она платила производителям смартфонов за то, чтобы они устанавливали на свою продукцию поисковую систему Google по умолчанию и невозможными ее удаление с устройства. Это, по мнению американских властей, нарушает правила свободной конкуренции на рынке поисковых систем и создает монопольное положение для Google.

«Акт Шермана» применялся против нефтяной компании Standard Oil в 1910 году, телекоммуникационной компании AT&T в 1972 году и производителя программного обеспечения компании Microsoft в 1998 году.

Ранее Google был оштрафован в Европе на 4,3 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке.