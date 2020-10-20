Цены на нефть продолжают падать на фоне новостей о новой волне COVID

Мировые цены на нефть 20 октября утром показывают отрицательную динамику на рисках вокруг падения спроса из-за новой волны коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.31 по московскому времени цена на котировки с поставками в декабре сорта Brent потеряла в цене 0,87% — до $42,25 за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI подешевели на 0,75%, до $40,75 за баррель. Фьючерсы на ноябрь марки WTI потеряли в цене 0,1%, до $40,84 за баррель, передает Прайм.

Участники рынка продолжают отслеживать новости по росту числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Тенденция оказывает негативное влияние на настроения инвесторов, поскольку новые ограничения влекут за собой очередной виток падения спроса на нефть. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 40 миллионов, сообщает институт Джонса Хопкинса.

По мнению аналитика Rystad Energy Луиза Диксона, мировой спрос на нефть на сегодня восстановлен на 92% от уровня, предшествующего пандемии, однако, «еще рано объявлять об окончании эры падения спроса на нефть из-за COVID».