ОПЕК+ будет действовать на опережение

Участники соглашения ОПЕК+ предупредили планету о росте волатильности нефтяных рынков под действием второй волны пандемии, которая мешает восстановлению спроса на нефть.

Напомним, ранее участники соглашения договорились увеличить с 1 января 2021 года добычу нефти почти на 2 млн б/с. Однако сейчас они оказались перед необходимостью откорректировать это решение, потому что продавцы нефти как раньше, так и особенно сейчас предупреждают, что рынок не сможет поглотить такие большие объемы «черного золота».

Главные участники соглашения: Саудовская Аравия и Россия показали на заседании Совместного Министерского Мониторингового комитета стран ОПЕК+, прошедшего в видеоформате, единство. Их представляли министры энергетики: Эр-Рияд – принц Абдулазиз бен Салман, а Москву – Александр Новак.

Главный саудовский энергетик предупредил о «туманных» перспективах спроса на нефть и призвал ОПЕК+ не только активизировать деятельность, но и действовать на опережение.

«Мы определенно видим большую неопределенность,- заявил принц Абдулазиз коллегам, собравшимся проанализировать положение на рынке накануне саммита, намеченного на 30 ноября – 1 декабря.- Мы должны не просто бороться с негативными тенденциями, а подавлять их в зародыше».

Несмотря на опасения трейдеров участники встречи ОПЕК+ не обсуждали возможность новых снижений добычи в 2021 году. При этом, правда, министры нефтедобывающих стран подчеркнули, что в случае необходимости всегда смогут пойти на такой шаг, пусть даже и с некоторой задержкой, как это уже было в текущем году.

Инвесторы отреагировали на встречу министров энергетики ОПЕК+ ростом цен на нефть в Лондоне почти до 43 долларов за баррель. Это свидетельствует об ожиданиях рынка, что участники соглашения внесут в свои последние планы изменения по объемам добычи.

Накануне встречи Эр-Рияд и Москва провели дипломатическую подготовку. Два телефонных разговора за неделю между президентом Путиным и наследным принцем КСА Мухаммедом бен Салманом, фактическим правителем королевства, показали, что главные участники соглашения, по крайней мере, официально и внешне готовы демонстрировать единство позиций. Напомним, разногласия между Саудовской Аравией и Россией привели в марте этого года к короткой, но «кровавой» ценовой войне, после которой цена «бочки» нефти опускалась даже ниже 20 долларов.

«Мы видим, как трудно проходит восстановление,- сказал Александр Новак на встрече Мониторингового комитета.- Мы видим много неопределенностей, которые мешают возвращению к докризисным показателям экономики и мирового потребления нефтяного сырья».

Российский министр энергетики также подчеркнул, что хотя вторая волна коронавирусной пандемии и замедлила восстановление спроса, она этот процесс полностью не остановила.

Принц Абдулазиз бен Салман в сентябре утверждал, что ОПЕК с союзниками во главе с Россией стабилизируют рынок, и посоветовал спекулянтам не мешать им это делать. Аравийский министр энергетики повторил эту же мысль и в понедельник. Говоря о действиях на опережение, принц Абдулазиз, кстати, большой поклонник бывшего главы ФРС Алана Гринспена, похоже, положил в основу своего тезиса способ стратегию центробанков, которые предпочитают во время рецессий сделать больше даже с риском допустить ошибки, чем меньше.

«Нельзя преувеличить важность показать миру нашу решимость,- сказал принц.- Ни у кого из участников рынка не должно быть ни малейших сомнений в наших целях и решимости».

Пока на нефтяных рынках царит стабильно тяжелое положение. Потребление не вернется к докризисным уровням как минимум пару лет. Особенно долго будет восстанавливаться спрос, по мнению аналитиков Vitol и Trafigura, на авиационное топливо. Участникам соглашения ОПЕК+ также необходимо внимательно следить за уровнем наполняемости хранилищ, чтобы избежать очередного затоваривания рынка и обвала цен.