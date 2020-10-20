Немецкий консалтинг для российских компаний

— Как вы пришли к тому, чтобы открыть консалтинговый бизнес в России?

ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ SCHNEIDER GROUP

— Я долго мечтал о своем бизнесе. Не зря говорят, что мечты должны сбываться, хотя и не без усилий, конечно. До того как открыть бизнес, я пять лет отработал финансовым директором в немецкой компании Allianz. В 2003 году я понял, что западным компаниями, которых в России появляется все больше, нужна помощь, так как российское налоговое и бухгалтерское законодательство вызывает сложности. А поскольку это как раз моя специализация, то я увидел здесь возможности помочь им в сфере бухгалтерии и налогов, чтобы они могли сфокусировать усилия на продажах своих продуктов.

— Schneider Group изначально позиционировалась как партнер для зарубежных компаний на рынке России и СНГ. Значит ли это, что вы работаете исключительно с зарубежными заказчиками?

— Еще до недавнего времени мы были сфокусированы исключительно на западных компаниях, в особенности на немецких, австрийских и швейцарских. Только изредка среди наших клиентов можно было встретить российскую компанию. Сейчас мы активно развиваем отношения с российскими компаниями и готовы предложить им такие услуги, как финансовый менеджмент, трансформацию отчетности МСФО, сопровождение для выхода на рынки стран, где у нас есть офисы, например в Беларусь, Украину, Казахстан, Узбекистан, Армению, Польшу, Австрию и, конечно, Германию.

— Какие направления консалтинга сегодня наиболее востребованы среди услуг Schneider Group и, как вы думаете, почему?

— В свое время мы успешно запустили бизнес-линию бухгалтерского аутсорсинга, которая активно и быстро развивается: сначала это была только бухгалтерия, потом бухгалтерский менеджмент, а сейчас это уже финансовый менеджмент и анализ. В текущем году заметно востребована услуга временного управления компанией (interim management), это когда функции генерального, финансового и административного директора берем на себя мы. Это очень удобно клиентам, которым нужна временная помощь в управлении компанией. Например, когда клиент запускает локализацию производства в России, ему необходима не только юридическая и налоговая поддержка, но и анализ рынка, подбор персонала и решение других задач, которые он отдает на аутсорсинг. Кроме того, сейчас мы стали предлагать клиентам и рынку нашу собственную разработку — онлайн-платформу Client Login для перевода кадрового делопроизводства полностью на безбумажную основу. Эта платформа позволяет создавать, редактировать, согласовывать заявления сотрудников, авансовые отчеты, путевые листы и другие кадровые документы онлайн и избавляет сотрудников от работы с бумажными документами. Так что я своим клиентам и партнерам часто говорю, что не нужно бояться заниматься бизнесом в России и никогда не нужно останавливаться на достигнутом.