Олег Тиньков продолжает торговаться?

Не сошлись характерами

По-видимому, в течение еще некоторого времени мы будем узнавать новые объяснения, разрыва сделки Олега Тинькова и «Яндекса». Не обязательно они будут прямо проливать свет на то, почему именно это произошло. Но важен не только буквальный смысл сказанного, но и его характер.

Поскольку сделка предполагалась очень значительной, свежие посты предпринимателя в социальных сетях привлекают внимание («Яндекс», ожидаемо, не столь медийно активен).

«Продавать акции, чтобы заплатить штраф США за мои "ошибки молодости", мне не нужно, у меня полно кэша», - передает «Интерфакс» слова Олега Тинькова, который сообщил, что получил достаточно средств за счет дивидендов и ускоренного размещения на рынке принадлежавших ему акций группы (ABB). По его словам, каждый предприниматель пытается продать свой бизнес дорого: «То есть получить 30-50% премии к цене на рынке, а не просто слить за фантики, которые стоят дороже Amazon!» По оценке Тинькова, TCS Group в 2022 году будет стоить 10 млрд долларов.

В другом своем посте он приводит в качестве объяснения психологические мотивы: «Именно предприниматели, меняют мир, и двигают его вперед, а не чиновники, юристы, менеджеры и прочие «наёмники”. Они выполняют, скорее обратную функцию. Почему развалилась "сделка" с "Яндекс"? Предприниматель пытался договорится с менеджерами и юристами-вот и весь ответ!», — написал владелец одноименного с ним банка и группы TCS.

Претензии налоговой службы США к Олегу Тинькову в качестве основного мотива продажи банка, насколько можно судить, ранее не фигурировали в СМИ. Хотя о них хорошо известно. Как выяснилось в конце февраля 2020 года, в США его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и сокрытии подлинных доходов. Возбуждено дело и Олегу Тинькову грозит до шести лет заключения.

Зато о том, что сделка могла сорваться по причине разногласий о цене, написал по горячим следам журнал «Эксперт». Согласно его трактовке, цена не устроила обе стороны.

Напомнив, что за Тинькофф-банк «Яндексу» предстояло заплатить 5,48 млрд долларов, то есть 3,4–3,5 капитала, «Эксперт» отметил, что это «весьма недешево: даже Сбер торгуется примерно по одной целой капитала».

«Можно предположить, что для «Яндекса» такая сумма оказалась слишком высокой: напомним, в 2019 году он заработал 11,2 млрд рублей чистой прибыли, тогда как TCS Group — 36 млрд. «Яндекс» собирался заплатить половину своими акциями, но это, возможно, не устроило уже Олега Тинькова, который по какой-то причине мог предпочесть кеш, а не акции. В конце концов, не для того он создавал банковский проект на продажу, чтобы потом менять его на долю в другом проекте, пусть и успешном», пишет «Эксперт».

Очевидно, что именно этот обмен акций на акции имеет в виду Олег Тиньков в своей эмоциональной реплике: «а не просто слить за фантики».

Веришь-не веришь

Нет оснований не верить Олегу Тинькову, что у него достаточно средств, чтобы решить все вопросы с американской юстицией без продажи основного актива, полагает генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон. Вполне возможно, что банкир имеет варианты решения этого вопроса без продажи компании.

Скорее всего, предполагает аналитик, речь идет о том, чтобы найти более выгодные условия по продаже TCS Group, либо о том, чтобы действительно развиваться в дальнейшем самостоятельно.

В любом случае ни клиенты, ни сам Олег Тиньков ничего не теряют, уверен Майкл Росс-Джонсон. А если появятся другие желающие на то, чтобы приобрети TCS Group, то это может быть Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ или АФК «Система». Банк «Тинькофф», как самый технологичный банк в российском сегменте, для многих является очень привлекательным активом.

Плюнешь-поцелуешь

Главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов напоминает, что объединение двух высокотехнологичных компаний вызвало резкий рост котировок обеих участников переговоров. 21 сентября ADR на NASDAQ «Яндекса» выросли до 61,5%, а GDR TCS в Лондоне на 1,6% до 26 долл.

Всего за полтора дня совокупная капитализация TCS Group и «Яндекса» повысилась более чем на 2 млрд долларов – с 26,1 млрд до 28,2 млрд долларов, отмечает аналитик. Чуть меньше месяца прошло и компании говорят, что сделка не состоится и примерно за такой же короткий срок совокупная капитализация снижается на более чем 3 млрд долл. до 25 млрд, что примерно на 1 млрд ниже уровня до начала объявления о переговорах. Не удивительно, что после такого всплеска на рынках Центробанк решил проверить обе компании на предмет инсайдерской торговли акциями, поскольку речь идет о крупных суммах и о методах манипуляции рынками.

Если говорить о поиске альянсов, то, уверен Алексей Антонов, основная причина, по которой Тиньков отказался от сделки, если верить его письму, отправленному на внутреннюю корпоративную почту – это неготовность «Яндекса» идти на его условия. По версии «Яндекса» – условий было крайне много, и они оказались ему не выгодны. Олег Тиньков писал, напоминает аналитик, что хотел объединить компании для достижения максимального синергетического эффекта, но «Яндекс» решил, что если покупает основной актив, то становится его полноправным хозяином и делать будет все по собственному желанию. Тиньков же хотел, чтобы с ним считались во всем.

Еще одна причина – это цена. Видимо, предполагает эксперт, Олег Тиньков счел, что пакет продается без существенной премии, хотя с этим тоже можно было бы поспорить, ведь стоимость сделки не может зависеть от последней капитализации компании, а зависит от большого количества факторов. Но в любом случае, говорит Алексей Антонов, она была бы в рынке и это справедливо. Между тем, указывает он, в своем новом посте в сети «Инстаграм» Тиньков пишет, что если продавать бизнес, то очень дорого и очевидно, что сейчас этот час еще не настал.

А претензии налоговиков из США, сумма которых не выше 1 млрд долларов, никак не может влиять на решение Олега Тинькова продать TCS Group, считает Алексей Антонов, «поскольку он, и мы в этом не сомневаемся ни минуты, вполне может погасить эту задолженность собственными средствами, которыми он располагает за счет дивидендных выплат своей группы и иных операций на рынках ценных бумаг». Скорее всего, заключает аналитик, его тяжба с налоговиками вообще не является даже косвенной причиной возможной будущей продажи банка.

Подытоживая, можно сделать осторожный вывод, подтверждающий предположения о ценовых разногласиях, как подоплеке разрыва двух компаний, которая не вдохновляла их искать компромисс по другим пунктам. Прежде всего — по характеру управления банком и группой после продажи.

Налоговикам США послан сигнал, что их претензии они будут удовлетворены и без сорвавшейся сделки, хотя неизвестно, насколько они в таком сигнале нуждаются. Что касается подозрений в инсайдерской торговле, то это дело ЦБ, но, конечно, трудно предположить, что слияние задумывалось ради манипуляций рынком.

Но разве не логичным выглядит другое предположение? Еще в момент первых сообщений о срыве сделки в конце минувшей недели появилось сообщение в окончательном характере произошедшего. «Прервали переговоры» выглядело более адекватной формулировкой для данного случая, нежели «полностью прекратили» их.

Осторожные и вежливые комментарии со стороны «Яндекса», и в больше степени — эмоциональные и неожиданные от Олега Тинькова, позволяют не исключать того, что все происходящее, это форма торговли, скорее всего, именно со стороны предпринимателя. Кто знает, может быть, стороны еще передумают, на каких-то других условиях?