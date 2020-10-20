Онищенко прокомментировал версию об искусственном происхождении COVID-2019

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко не склонен принять версию об искусственном происхождении коронавируса. Об этом он сказал в эфире НСН.

Парламентарий напомнил, что, действительно, ученые Китая и США в 2013 году провели «полное геномное секвенирование», - определение нуклеотидной последовательности ДНК и РНК, - коронавируса и обратную рестрикцию - расщепление ДНК». Но, по его словам, не было ни одной манипуляции, которая бы привела к изменению вируса.

«Был просто воспроизведен тот же самый вирус, было доказано, что это можно сделать не только с коронавирусом, но и с любым другим», — пояснил Онищенко.

Депутат считает, что нынешний коронавирус самостоятельно без помощи человека, перешел «межвидовой барьер» - с мелких млекопитающих на человека.