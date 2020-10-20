Вход/Регистрация Подписка

Онищенко прокомментировал версию об искусственном происхождении COVID-2019

Москва, 20.10.2020

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко не склонен принять версию об искусственном происхождении коронавируса. Об этом он сказал в эфире НСН.

Парламентарий напомнил, что, действительно, ученые Китая и США в 2013 году провели «полное геномное секвенирование»,  - определение нуклеотидной последовательности ДНК и РНК, -  коронавируса и обратную рестрикцию  - расщепление ДНК». Но, по его словам, не было ни одной манипуляции, которая бы привела к изменению вируса.

«Был просто воспроизведен тот же самый вирус, было доказано, что это можно сделать не только с коронавирусом, но и с любым другим», — пояснил Онищенко.

Депутат считает, что нынешний коронавирус самостоятельно без помощи человека, перешел «межвидовой барьер» - с мелких млекопитающих на человека.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Офисное пространство будущего

Насколько сильно рабочее пространство офисного работника в самом скором времени будет отличаться от принятых сейчас традиционных представлений

ЮУрГУ получил первый на Урале нейрокомпьютер

Леонид Соколинский — о новейшем нейрокомпьютере на Урале, о будущем нейросетей и искусственного интеллекта

«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив.

Эксперты верят в ценные бумаги ММК

По мнению ряда финансовых аналитиков, акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» сохраняют потенциал роста и выгодны для приобретения на фоне постепенного восстановления спроса на сталь
Новости партнеров

Tоп

  1. Курс доллара перешел к мощному росту
    По мере замедления темпов восстановления глобальной экономики инвесторы все больше стремятся к надежным активам, одним из которых по-прежнему остается американский доллар
  2. Запредельное зло и предел зла
    Искусство способно прикоснуться к тому, о чем больно даже думать. Хорошо ли это? Наверное, необходимо. Чаще — и лучше уж так — оно пугает нас выдуманными страхами, а если вдобавок стремится исцелить надеждой, то в нее хочется верить, как в реальную
  3. На войну в Карабахе отведено немного времени
    Минувшие выходные имеют основания войти в историю Армении как скорбные даты, а для Азербайджана, напротив, стать будущим военным праздником. На карабахских фронтах явно наметился перелом
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама