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Пентагон увеличил предполагаемые расходы на развертывание новых ядерных ракет до $95,8 млрд

Москва, 20.10.2020

Министерство обороны США увеличило предполагаемые расходы на развертывание новых ядерных ракет наземного базирования до $95,8 млрд, пишет еженедельник Defense News, ссылаясь на источник в Пентагоне. Четыре года назад данная сумма была меньше почти на $10 млрд, дополняет издание.

Ожидается, что новые межконтинентальные баллистические ракеты придут на смену Minuteman III, которые находятся на вооружении уже более 50 лет. Развертывание новых ракет пройдет по программе полной смены ядерного вооружения США. На всю программу отводится несколько десятилетий, а стоимость, по предварительным оценкам, достигает $1,2 трлн.

При этом в администрации президента Трампа не разделяют точку зрения некоторых высокопоставленных военных, которые уверены, что безопасность США может быть обеспечена и без МБР, пишет журнал. В Белом доме демонстрируют четкую приверженность планам по развертыванию нового поколения МБР

На сегодня в ядерном арсенале США находится приблизительно  400 Minuteman III, на которых установлено по одному ядерному заряду мощностью 300 или 335 килотонн. Около 50 шахт имеют статус резервных.

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