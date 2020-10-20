Подсолнечное масло рекордно подорожало и имеет потенциал роста

За прошедшую неделю резко подорожало в опте сырое подсолнечное масло, передает «Интерфакс». Так, средние котировки масла выросли на 6,6% — до нового рекордного уровня 74 175 рублей за тонну (цена для поставок по Европейской части России, с НДС). Экспортные котировки подсолнечного масла из РФ за ту же неделю подскочили на 35 долларов, до 960 долларов за тонну (FOB), сообщает агентство со ссылкой на исследовательскую группу «Совэкон».

Причиной происходящего на рынках аналитики называют активный рост цен на продукцию мирового масличного комплекса. Рынок подсолнечника резко развернулся после непродолжительной «просадки» в предыдущие недели. Средние цены на подсолнечник выросли на 1 375 рублей, до 30 875 рублей за тонну (без НДС).

При это виды на российский урожай подсолнечника несколько улучшились: в начале октября «Совэкон» повысил прогноз сбора на 0,4 млн тонн, до 12,2 млн тонн. В 2019 году урожай подсолнечника составил 15,4 млн тонн.

Как сообщается, некоторые переработчики пытались снижать закупочные цены на подсолнечник, указывая на большие запасы и достаточное предложение. Однако во второй половине недели многие из них начали активно поднимать цены, выросшие в итоге на 2 000—4 000 рублей за тонну.

Эксперты ожидают продолжения этой тенденции на внутреннем рынке, на фоне и без того рекордных цен на масло и оживления закупок со стороны маслозаводов. Сдерживающим фактором являются укрепление рубля, а также снижение мировых цен на пальмовое и соевое масла в последние дни.

Рекордные внутренние цены на подсолнечное масло в России — следствие неурожая, отмечает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Россия вместе с Украиной занимает более половины мирового рынка подсолнечного масла. По оценкам «Совэкона», в этом году урожай составит 12,2 млн тонн — на 20% ниже прошлогоднего значения в 15,4 млн тонн. Сказалось и наращивание доли экспорта (по оценкам Минсельхоза, за девять месяцев на продукции масложировой отрасли Россия заработала 3,45 млрд долларов). В Институте конъюнктуры аграрного рынка не исключают, что в этом году масложировые заводы столкнуться с существенной нехваткой сырья.

В подобных обстоятельствах ситуацию могли спасти лишь большие складские запасы, однако динамика цен может указывать на их исчерпание, считает аналитик. Примечательно, что рост цен на подсолнечное масло происходит на фоне их снижения на пальмовое и соевое масло, которые могут восприниматься как взаимозаменяемые товары.

Приближение нового года будет подталкивать цены вверх, считает Михаил Коган. Подсолнечное масло используется как составляющая консервов, маргарина, майонеза, для заправки салатов. Текущие тенденции на рынке подсолнечного масла могут привести к удорожанию стоимости продуктов к праздничному столу в новый год. Для противодействия роста на социально-значимый продукт в Минсельхозе предложили ввести обязательное участие в биржевых торгах для получения разрешения на экспорт. По замыслу чиновников, таким образом удастся добиться «прозрачного ценообразования», рассказал эксперт.

В текущем состоянии дел винят неурожай подсолнечника, признает и шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв: специалисты «Совэкона» сообщают, что урожай на юге страны почти на четверть ниже прошлогоднего, и суммарно по всем регионам России он прогнозируется на уровне лишь 11,8 млн тонн, но и по максимальным оценкам Минсельхоза явно не превысит 13 млн тонн. Сказалась засуха весной и летом на Кубани, но возможно ещё и сложности с привлечением сезонных работников и меньшая эффективность рабочих рук во время пандемии.

Впрочем, отмечает эксперт, ещё хуже обстояли дела с урожаем подсолнечных семян в 2017 году, а оптовые цены на подсолнечное масло тогда подпрыгнули не так сильно. Сейчас вполне могла сыграть свою роль и закредитованность сельхозпроизводителей, считает он, которые во многих отраслях попросту вынуждены перекладывать собственные долговые обязательства на потребителей: иначе сами они окажутся в убытках.

Владельцев полей подсолнечника можно легко понять, особенно когда настроения подогревает ещё и рост валютных экспортных цен при одновременно заниженном курсе рубля, отмечает Пётр Пушкарёв.

Так что велика не только потребность, но и искушение сразу подтянуть поближе к экспортным валютным и внутренние рублёвые цены. Искать альтернативы покупателям особо негде, ведь Россия вместе с Украиной составляют 80% рынка подсолнечного масла, а докупить выпадающие объёмы в Аргентине, Сербии или тем более во Франции вряд ли выйдет дешевле, говорит он.

Понятно, говорит Пётр Пушкарёв, что сохранить в этом случае розничные цены на прежнем уровне не получится: рентабельность переработки по подсолнечнику всего на уровне нескольких процентов, а в убыток себе переработчики работать и реализовывать товар не станут, поэтому и компенсировать рост цен на сырье придется в конечном счёте подорожанием подсолнечного масла на 15—20% в рознице. По образцу ситуации с подсолнечным маслом, подобные, хотя и меньшие скачки цен, вполне могут быть по сахару или некоторым крупам, даже когда это никак не связано с проблемами урожая, предполагает он.

Искушение производителей компенсировать себе финансовые трудности с теми же кредитами, или просто собственную нехватку доходов понятно, особенно в ожидании роста цен на импортные товары из-за дорогой сейчас валюты, говорит аналитик. Ведь сельхозпроизводители одновременно потребители и ГСП, и промышленной продукции. Однако по-настоящему больших скачков розничных цен больше чем в пределах 5-7% на другую сельхозпродукцию всё же вряд ли стоит ожидать, полагает он. Торговые сети просто не буду вести подобную ценовую политику в условиях проблем с доходами у покупателей, которых продовольственные сети и так вынуждены заманивать всем возможным набором скидочных кампаний и акций.