Прогноз погоды: синоптики предупредили о новых климатических сюрпризах

Казалось бы, после завершения бабьего лета, погода на Русской равнине наконец-то стабилизировалась и пришла к своим обычным показателям для этого времени года. Но не тут то было: климатический разброс сейчас наблюдается по всей стране: где-то аномально тепло, а где-то – слишком холодно.

Например, сразу на 12-14 градусов выше нормы фиксируется температурный фон в Якутии и на Камчатке. Там же, где обычно в последней декаде октября ещё можно понежиться на солнышке и даже поплавать в море, в настоящее время наблюдаются не самые комфортные для этого времени года климатические явления. Речь идёт о курортах Крыма и Краснодарского края. Неуютно все последние дни в Ставропольском крае и в горных районах Северного Кавказа.

Резко похолодало на Урале, где дневные ливни после ночных заморозков в утренние часы превращают дороги в настоящие ледовые катки. Также холодно и пасмурно в центральных и северо-западных регионах страны. Но и это пока не предел: синоптики рассказали о новых климатических сюрпризах, которые в ближайшее время ждут страну. Всех их объединяет одно: бабье лето в Россию в этом сезоне уже точно не вернётся

Погода в Приволжском федеральном округе. Прогноз погоды на 7 дней

Тёплая погода, которая рекордно долго держалась в регионах Приволжского федерального округа (ПФО), стремительно вытесняется с его территории. Уже в воскресенье на севере ПФО резко похолодало, зарядили обильные и продолжительные осадки с интенсивностью до 20 мм за 12 часов. Так, в Прикамье и на севере Кировской области шёл снег, который образовал на почве пусть пока не большой, но всё-таки снежный покров.

Между тем, в Оренбуржье вчера ещё было не просто тепло, а даже жарко – местами на солнце воздух прогревался до фантастических для конца октября плюс 23-24. Но уже сегодня по всему югу Приволжья, не выше плюс 8-10, а уже к концу рабочей недели здесь прогнозируется сильный снег. Как пояснили синоптики, по северу Европейской России смещается обширный о очень подвижный циклон, который держит курс на ХМАО, а это, как раз и сулит мощное похолодание всему Приволжскому федеральному округу.

Под его влиянием с четверга, 22 октября в тыловой части атмосферного вихря воздух на большей части ПФО остынет до минусовых показателей, причём, как днём, так и ночью. Например, на северо-востоке округа в светлое время суток метеорологи прогнозируют минус 1-4, а после полуночи и вовсе до минус 13.

К выходным циклонический атлантический фронт организует в Приволжье заток тёплого воздуха, а в придачу и добрую порцию осадков в виде снега, переходящего в снег и обратно. Кроме того, усилится ветер.

Прогноз погоды до конца недели в Сибири. Пока тепло, но скоро ляжет снег

Положительная природная аномалия пока сохраняется на большей части территории Сибири. Так, в Ханты-Мансийском округе (ХМАО), а также в центральных районах Красноярского края среднесуточная температура воздуха существенно выше привычного уровня. Но на этом климатические сюрпризы не закончатся: до 22 октября регион будет находиться в тёплом секторе обширного циклона. Например, в Ханты-Мансийске воздух днём прогреется до плюс 3.

Но несмотря на то, что в светлое время суток ещё довольно тепло, после наступления темноты уже подмораживает. И если это пока не так заметно, то уже к выходным в ХМАО ночью будет до минус 10.

В центральных и южных районах Красноярского края, по прогнозу синоптиков, ожидаются снегопады различной интенсивности. Кроме того, усилится ветер, порывы которого будут достигать 25 метров в секунду, а в горных районах Хакасии шквалы будут ураганных значений – 33-35 метров в секунду.

Сильные снегопады прогнозируются в сибирских горах. Сегодня-завтра в земледельческой зоне центральных и южных районов Красноярского края, а также в Хакасии и Тыве образуется снежный покров, который, как предупреждают метеорологи будет лежать уже до весны.

Погода в Москве до конца недели. Точный прогноз синоптиков

Уже сегодня в ряде районов Москвы, а также на севере Подмосковья выпал снег. Однако почву он пока покрыл лишь порошей и почти сразу растаял. Однако климатическая ситуация в регионе всё равно крайне неприятная. При температуре, которая днём держалась на уровне плюс 3-4 и на фоне сильного ветра (11-16 метров в секунду), по ощущениям казалось минимум минус 1-2.

Весь сегодняшний день погодную ситуацию формировала тыловая часть циклона из Северной Атлантики. Именно туда проникают густые массивы облачности и скоротечные осадки в смешанной фазе, а также холодный воздух с Арктики. Это, как раз и вызвало выпадение осадков в виде кратковременного мокрого снега. Аналогичная климатическая ситуация будет в Москве и Подмосковье завтра. При этом воздух может остыть до плюс 2.

Но уже в четверг, 22 октября синоптики пообещали москвичам и гостям столицы очередной климатический сюрприз: мокрый снег смениться на ливень, столбики термометров поднимутся до плю 7-8, а к пятнице – до плюс 11, что значительно выше многолетних показателей.

Правда, говорить о возвращении бабьего лета не приходится – потепление окажется лишь временным. Уже в предстоящий уикенд в Москву и Подмосковье вернётся предзимье: вновь усилится ветер, пойдёт снег, а воздух остынет до плюс 3-5.