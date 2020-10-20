Прокуратура Москвы просит оставить приговор Михаилу Ефремову без изменений

Московская прокуратура настаивает на законности приговора актеру Михаилу Ефремову, который 8 сентября был приговорен к 8 годам колонии общего режима за ДТП, в результате которого погиб человек, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Мосгорсуда.

«В деле участвует прокуратура Москвы. Выступают против удовлетворения апелляционных жалоб, просят оставить приговор без изменения», - прокомментировали агентству предстоящее рассмотрение дела Ефремова в пресс-службе апелляционной инстанции Могорсуда.

Ранее сообщалось, что актер Михаил Ефремов лично примет участие в рассмотрении апелляции на приговор по своему уголовному делу, слушанье которого пройдет 20 октября в Мосгорсуде.

8 июня Ефремов, находясь за рулем своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с фургоном «Лада» за рулем которого находился курьер Сергей Захаров. Через несколько часов мужчина скончался в больнице им. Склифосовского. Ефремов сначала вину признал, однако, после заявил, что ничего не помнит и, возможно, за рулем находился не он сам.