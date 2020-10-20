Россия и Белоруссия планируют сократить пассажирское сообщение из-за коронавируса

Из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией пассажиропоток между Россией и Белоруссией может быть сокращен, рассказал госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота в ходе пресс-конференции по итогам заседания Группы высокого уровня Совета министров объединения.

Рапота отметил, что ситуация серьезная и этого никто не скрывает. В случае сохранения динамики и роста числа заболевших, сообщение придется сокращать.

«Если у нас будет резкое, а оно сейчас есть, возрастание числа зараженных, то, боюсь, мы не только не запустим поезд, а, может быть, еще и сократим другие пассажиропотоки», - заявил он.

В Беларуси по данным на 20 октября в общей сложности выявлено 88 909 пациентов с коронавирусной инфекцией. Прирост за сутки составил 619. Всего проведено 2 244 310 тестов. Выздоровели и выписаны из больниц 80 503 пациента.