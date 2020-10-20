Росстат: доходы россиян продолжают падать

Федеральная служба государственной статистики России сообщила, что в третьем квартале 2020 года реально располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) сократились на 4,8% по сравнению с третьим кварталом 2019 года.

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2020 года реально располагаемые доходы населения сократились на 8%. Однако Росстат пересмотрел этот показатель и заявил о падении доходов во втором квартале на 8,4%.

Так же были пересмотрены показатели реально располагаемых денежных доходов россиян за первый квартал текущего года – вместо роста на 1,2% Росстат заявил об их росте на 0,7%.

Таким образом, за первые девять месяцев 2020 года реально располагаемые доходы населения сократились на 4,3%.