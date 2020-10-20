Курс доллара: рубль сдерживает только один фактор

Торги понедельника заметной динамики не показали. Начав день с отметок 78,07 рубля за доллар и 91,43 рубля за евро, российская валюта к закрытию торгов торговалась на уровнях 77,66 рубля за доллар и 91,37 рубля за евро. Стоит отметить , что рубль фактически топчется на месте, а вот американская валюта слабеет.

«После негативного начала дня утром американская валюта повышалась, но затем возобновила снижение, ускорив его незадолго до нашего открытия. Сейчас индекс доллара (DXY) находится около отметки 93,2 п»,- отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

При этом фон для валют развивающихся стран можно считать позитивным. В минувшую субботу появились итоги переговоров по расширенному пакету фискальных стимулов в США, и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси высказала уверенность в его принятии. Вторым позитивным моментом стал Китай. Опубликованные сегодня данные по объему промышленного производства и розничным продажам в Китае, превысили ожидания. И хотя рост ВВП страны в III кв. оказался хуже прогноза, китайская экономика в целом продемонстрировала внушительные темпы восстановления. До возвращения интереса к рублю еще далеко, однако хотя-бы внешний фон краткосрочно не будет давить на нацвалюту.

Фактор налогового периода будет одним из значимых на текущей неделе, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Геополитическая премия в рубле снижается – это способствует усилению его позиций. Пожалуй, что только нефть сдерживает "россиянина" от более выраженной динамики укрепления. Более дешёвая нефть также означает то, что продажи валюты в рамках бюджетного правила будут относительно более высокими. В октябре они увеличились почти в два раза по сравнению с сентябрём", отмечает эксперт.

Российскую валюту в данный момент поддерживают валютные интервенции со стороны Минфина и ЦБ, а также закрепление нефтяных котировок на уровне 42-43 за баррель, отмечает исполнительный директор департамента рынка капиталовИК "УНИВЕР Капитал" Артем Тузов

"В краткосрочной перспективе рубль будет торговаться на уровне 78-80 в паре с долларом и в диапазоне 92-93 в паре с европейской валютой", - прогнозирует аналитик.