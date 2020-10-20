Сбербанк разрабатывает сервис, который будет информировать о тратах и передвижениях россиян

У Сбербанка появится сервис, который будет собирать данные о тратах и передвижениях россиян. В настоящее время идет работа над пилотным проектом, рассказал РБК вице-президент банка Станислав Карташов.

Он уточнил, что на основе анализа банковских транзакций своих клиентов сервис будет составлять маршруты передвижения, опираясь на расположение торговых точек. Необходимый картографический сервис банк приобрел в августе 2020 года.

В банке сообщили, что данные понадобятся для будущих предпринимателей, в плане определения перспективных мест для открытия новых торговых точек, а также властям для составления новых транспортных маршрутов.

«Сбербанк уже получил запросы от региональных и муниципальных властей и от торговых сетей. Геоаналитика может пригодиться и малому бизнесу», - рассказал Карташов.

Новый сервис будет работать на платформе «СберАналитика», которая будет продавать потребительскую экспертизу, такую как «составление информационно-аналитических отчетов, составление портрета целевой аудитории, мониторинг отраслей и многое другое».