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США расширили санкции по «Северному потоку – 2»

Москва, 20.10.2020

В Государственном департаменте США заявили о новых санкциях, которые будут распространяться на компании, предоставляющие услуги или финансирование для строительства кораблей, которые учувствуют в реализации проекта газопровода «Северный поток –2».

«Санкции могут распространяться и на иностранные фирмы или лиц, которые предоставляют определенные услуги или товары, необходимые для строительства или эксплуатации судна, участвующего в процессе укладки труб для таких проектов», – заявили в госдепе.

Американское внешнеполитическое ведомство ссылается при этом на «закон о защите энергетической безопасности Европы».

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что российский газопровод «Северный поток - 2» будет достроен вопреки мнению США. «Я предполагаю, что «Северный поток - 2» будет завершен. Вопрос в том, когда. Мы определяем нашу энергетическую политику и энергоснабжение здесь, в Европе. Мы тоже не критикуем того, что Соединенные Штаты более чем вдвое увеличили импорт нефти из России в прошлом году и теперь являются вторым по величине импортером российской тяжелой нефти в мире. США реализуют свое право на независимую энергетическую политику. Мы тоже так делаем», – сказал Хайко Маас.

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