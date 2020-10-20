США утилизировали российские аппараты ИВЛ

В Соединенных Штатах были утилизированы 45 аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М», поставленных из России в апреле этого года – сообщает новостной сайт Buzzfeed со ссылкой на представителя Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США.

Аппараты ИВЛ были распределены в больницы штатов Нью-Йорка и Нью-Джерси, но не использовались из-за разного напряжения в американских и российских электросетях. Кроме того, у больниц возникли опасения по использованию аппаратов ИВЛ, произведенных Уральским приборостроительным заводом из-за нескольких случаев их возгорания в российских больницах. Кроме того, выяснилось, что производитель ИВЛ находится под американскими санкциями с 2014 года.

Половину стоимости поставки оплатил Российский фонд прямых инвестиций, а вторую половину государственный департамент США, получивший счет на 659 283 доллара.