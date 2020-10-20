Умерла актриса Ирина Скобцева

Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась 20 октября, в Москве на 94-м году жизни, передает компания Art Pictures, основанная сыном актрисы Федором Бондарчуком.

«Факт смерти мы подтверждаем, подробностей пока нет», - сказал собеседник агентства.

Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 г. в Туле, ее отец был научным сотрудником Главного управления метеослужбы СССР, мать - архивным работником. Театральное образование стало вторым высшим образованием для Скобцевой – в 1952 году она получила диплом искусствоведа исторического факультета МГУ. В 1955 г. окончила Школу-студию МХАТ

На ее счету более 60 киноролей, из которых наиболее значимыми стали работы в фильмах «Отелло», «Война и мир», «Сережа», «Они сражались за родину», «Зигзаг удачи».