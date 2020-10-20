ОПЕК+ меняет стратегию

Встреча в рамках ОПЕК+ - это почти всегда интрига для рынка нефти. Так было и сейчас. Перед встречей мониторингового комитета, которая состоялась в понедельник, главный вопрос, который волновал аналитиков и трейдеров: будут ли страны наращивать добычу с января следующего года или же примут решение сохранить квоты на текущих уровнях? То есть по сути продолжить максимально сокращать добычу.

Сама история с таким вариантом появилась из средств массовой информации. Поползли слухи, что Саудовская Аравия, якобы, хочет сохранить текущий уровень ограничений и после Нового года.

Напомним, согласно плану, с 1 января 2021 года добыча может быть увеличена на 1,9 миллионов баррелей в сутки.

Но спекуляциям на эту тему была дана совсем недолгая жизнь. Нужно понимать, что мониторинговый комитет не имеет даже полномочий принимать такие решения, да и вообще, как оказалось, эта тема не поднималась.

Так что, если и была интрига, то она была скорее надуманной. Так или иначе, рынок нефти все же отреагировал снижением, пусть и не сильным. Стоимость барреля смеси Brent опустилась в район 42,40 долларов, но это скорее связано с негативными настроениями на рынках в целом.

На деле комитет, как и прежде, сосредоточился на контроле выполнения квот всеми участниками сделки.

«Комитет напомнил всем странам-участницам о необходимости проявлять бдительность и инициативность с учетом нестабильных рыночных условий и перспектив», — говорится в заключительном коммюнике.

Базовый прогноз на следующий год выглядит вполне оптимистично. Даже с учетом четырехкратного восстановления добычи в Ливии, ОПЕК+ ожидает существенного снижения запасов в странах ОЭСР.

«Ожидается, что запасы опустятся ниже уровня пятилетней средней после первого квартала 2021 года» — говорится в заявлении.

Впрочем, оптимизм был в основном на бумаге. Официальные заявления были пронизаны тревогой, и практически каждый говорил о рисках ухудшения ситуации. Это и не удивительно, ведь вторая волна коронавируса уже в полном разгаре, и многие страны в том или ином виде вводят ограничения, что в конечном счете сказывается на деловой активности и на потреблении топлива.

На это указывал и Министр энергетики России Александр Новак.

«Мы видим, как трудно идет восстановление, видим много неопределенностей, которые мешают возвращению к докризисным показателям экономики и мирового потребления нефтяного сырья. Первоначальные ограничения однозначно снизили совокупность спроса на энергоресурсы, но после их ослабления восстановление запускалось неравномерно по сравнению с докризисным периодом, сейчас этот процесс замедлился в связи со второй волной коронавируса, но не развернулся полностью», — сказал Новак.

Он также отметил позитивные факторы — перспектива появления вакцин от вируса и относительно мягкий карантин по сравнению с тем, что было весной.

В общем и целом, участники встречи договорились продолжать исполнять соглашение в рамках сделки в полном объеме, и следующая встреча состоится уже в ноябре.

Стоит также отметить заявление министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абдулазиза бин Салмана. Он заявил, что действия ОПЕК+ на нефтяном рынке должны быть предупреждающими. Это действительно важное замечание, ведь до сих пор по сути ОПЕК+ реагировала на рынок, а не наоборот.

По большому счету, спекулянты своей игрой на понижение вынуждали нефтедобывающие страны заключать сделку снова и снова, а ОПЕК+ в свою очередь была на шаг позади.

Судя по всему, данное высказывание — это призыв реагировать на изменения на рынке максимально быстро и не давать ситуации выйти из-под контроля. Во многом именно поэтому сейчас комитет собирается каждый месяц и, как сказал Новак, держит руку на пульсе.