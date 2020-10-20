Вуз на диване: как специалисту повысить квалификацию, не выходя из дома

Но возможно ли получить качественное образование, если у вас много работы и других дел? Да, и для этого как нельзя лучше подходит заочное образование и дистанционное дополнительное обучение.

Многие вузы России в этом году впервые запустили возможность обучения онлайн. Университеты переходили на такой формат в спешке, и оказалось, что многие из них не готовы вести учебный процесс дистанционно.

Московский финансово-юридический университет МФЮА уже на протяжении 30 лет наращивает мощную информационно-технологическую базу и практикует заочный формат обучения, в том числе с применением дистанционных технологий.

Заочная форма обучения сегодня как никогда актуальна в связи со сложившейся ситуацией в мире. Поступать в ведущие вузы можно дистанционно через электронную приемную комиссию, что значительно упрощает этот процесс. Остается только осознать необходимость получения знаний и диплома по интересующей специальности.

Не обязательно ждать начала нового учебного года, в МФЮА можно поступить здесь и сейчас, чтобы быть уверенным в своем завтра. По результатам обучения выпускники получают такой же диплом, как при очной форме обучения – документ государственного образца. Выпускники МФЮА становятся востребованными юристами, инженерами-программистами, архитекторами компьютерных систем, финансистами, разработчиками и работают в правоохранительных органах, судах, налоговых, ведущих банках России (Сбербанк, ВТБ), а также крупных госкорпорациях как Росатом, Газпром, Роскосмос и других.

Если у вас уже есть среднее специальное или высшее образование, то ваш путь более короткий, но не менее продуктивный. Возможности дополнительного профессионального образования безграничны!

Применение профстандартов приобрело обязательный характер с 2020 года. Поэтому повышение квалификации и проф. переподготовка для сотрудников становятся особенно актуальными. Институт повышения квалификации МФЮА предлагает более 50 программ для повышения квалификации. Среди них – право, менеджмент, финансы, налоговый и бухгалтерский учет, кадры, психология, логистика и другие. По программе профессиональной переподготовки открыты 10 программ по управлению, бухучету, экономике, преподаванию. Особенно актуальны антикризисное управление, налоговое консультирование, оценка стоимости предприятия и управление персоналом. Также вуз имеет специальные бесплатные направления для обучения студентов в возрасте 50+ и «Программа для мам». На них можно изучать предпринимательство, делопроизводство, управление персоналом и денежными потоками. Обучаться по этим программам можно в заочной форме – по выходным, в классической заочной форме по вечерам, а также удаленно – с помощью интернета. Сроки обучения зависят от выбранной программы и могут составлять от 3,5 до 9 месяцев. А работодателям предоставляется возможность компенсации затрат на обучение сотрудников до 95%.

По программам дополнительного образования МФЮА обучение прошли уже более 20 тысяч человек. Среди них – арбитражные управляющие Росреестра, сотрудники Института профессиональных бухгалтеров России, представители различных отраслей бизнеса.

МФЮА имеет действующую бессрочную лицензию на образовательную деятельность и государственную аккредитацию. Кроме того, университет занимает лидирующие позиции в Росрейтинге и рейтинге крупнейшей российской компании интернет-рекрутмента HeadHunter (HH.ru).