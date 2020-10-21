Акции дня: бумаги ТМК растут после завершения обратного выкупа акций

Котировки одного из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора «Трубной металлургической компании» (ТМК) пошли вверх. За дневную сессию в среду бумаги подорожали на +3,38% до 59,34 рублей за акцию.

Накануне Волжский трубный завод (дочерняя компания ТМК) купил 29 854 245 обыкновенных акций ТМК по цене 61 рубль за штуку, что составляет 2,89% от общего количества размещенных обыкновенных акций ТМК. Теперь количество акций в свободном обращении составляет 9,62% от общего количества размещенных обыкновенных акций.

Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии упал на -0,60% до 2786,23 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,44% до 1145,73 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:57 мск составила 41,93 долларов за баррель (-2,85%). Российская валюта укреплялась – 76,72 рублей за доллар