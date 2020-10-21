Азербайджан продолжает наступление в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что азербайджанская армия установила контроль над 22 населенными пунктами в Карабахе.

«Карабах – это Азербайджан! Каждый день наш флаг поднимается в новом населенном пункте. В этом сила азербайджанского государства, азербайджанского народа», – написал Алиев в твиттере.

Вчера, 20 октября, Алиев заявил о взятии города Зангелан, находящегося на юге Нагорного Карабаха в нескольких километрах от границы с Арменией.

Сегодня, 21 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян в видеообращении к гражданам заявил, что на данном этапе отсутствует возможность мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе и призвал готовиться к вооруженной борьбе. Пашинян заявил о нежелании Азербайджана идти на какие бы то ни было уступки.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Эрдоган настаивали на продолжении военных действий до тех пор, пока «оккупанты» не покинут Нагорный Карабах.

Воюющие стороны успели заключить два перемирия, которые должны были начаться с 10 октября и с 17 октября, однако они были сорваны сразу после подписания.

Война Нагорном Карабахе между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами продолжается с 27 сентября этого года. В ходе боев используется бронетехника, авиация, беспилотники и артиллерия.