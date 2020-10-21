Диетолог рассказал, как правильно выбрать продукты в супермаркете

Не следует бояться аскорбиновой, молочной, янтарной, муравьиной кислот, которые не редко используются производителями продуктов в качестве консервантов, рассказал порталу «Слово и Дело» диетолог Артур Моисеенко.

«Они не накапливаются в организме, а концентрация настолько низка и регламентируется законодательно, что отравиться ими не представляется возможным», - сообщил врач.

Также он заявил, что настороженность в отношении продуктов с ГМО часто бывает излишней.

«Съедая куриное мясо, мы съедаем ген куриц. Найдете ли вы человека, который после этого стал курицей? Наверное, нет», - рассказал специалист.

А вот на содержание белка при покупке продуктов стоит обратить внимание, отдавать предпочтение лучше продуктам с наибольшим содержанием этого элемента, поскольку белок является основным строительным материалом тела человека. Лучше не покупать продукты, в состав которых входит пальмовое масло и трансжиры, которые вредны для здоровья, добавляет медик.

«Жиры не приводят напрямую к набору избыточного веса, только лишь в составе углеводов ведут к развитию ожирения», - добавил врач.

Ранее диетологи рассказали, что перекус на ночь не приводит к набору лишнего веса, главное, чтобы продукты для поздней трапезы были подобраны правильно. Предпочтение лучше отдать нежирному творогу, овощному салату или отварной куриной грудке.