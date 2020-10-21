Китай обошел Америку по числу миллиардеров

Согласно Hurun Rich List 2020, число миллиардеров в Китае неуклонно приближается к тысяче человек и может превысить этот психологически важный рубеж уже в следующем году. Полк китайских супербогачей увеличился за год на 257 человек и достиг численности в 878 человек. Суммарное состояние миллиардеров из КНР увеличилось более чем на 1,5 трлн долларов и вплотную приблизилось к 4 триллионам!

Стремительный рост рынка ценных бумаг китайских компаний и особенно IT-сектора, а также десятки успешных IPO позволили китайской экономике штамповать миллиардеров со средней скоростью 5 человек за неделю.

Число миллиардеров в Поднебесной, конечно, впечатляет. Оно производит еще более сильное впечатление, если сравнить его с численностью американских миллиардеров. КНР вырвалась вперед еще в одной сфере: китайские супербогачи опережают американских коллег-конкурентов, согласно исследованию Wealth-X 788, на 90 человек или 11,4%.

«Еще никогда и нигде не создавалось за год такое огромное богатство,- подчеркивает автор исследования и владелец Hurun Report Руперт Хуневерф.- Китайские предприниматели потрудились на славу и значительно превзошли все прогнозы. Несмотря на Covid-19 они установили рекорды».

Достаточно сказать, что за год было создано больше богатства, чем за пять предыдущих лет, вместе взятых. Такой результат, кстати, говорит еще об одной тенденции: китайская экономика, по словам Хугерверфа, уходит от старой структурной модели, базировавшейся в основном на производственном секторе и недвижимости.

Первые два месяца года были очень трудными. Однако за карантином последовало V-образное восстановление фондовых рынков, а за ним, пишет Hurun, мощный цифровой бум.

Самым богатым человеком в Поднебесной третий год подряд стал основатель и глава Alibaba Джек Ма, состояние которого оценивается в 59 млрд долларов. Главным образом, благодаря предстоящему IPO финтехнической компании Ant Group его состояние выросло на 45%.

На втором месте основатель и владелец технического конгломерата Tencent Пони Ма. Его состояние увеличилось благодаря очень успешному игровому сегменту и росту WeChat на 50% до 57,4 млрд долларов.

Третий в списке самых богатых китайцев – Чжун Шаньшань, основатель и владелец фармацевтической компании Yang Sheng Tang Group Ltd (YST), специализирующейся на выпуске товаров для здоровья, напитков, продовольственных продуктов и биофармакологии.

«Король доставки еды» Ван Син благодаря торговой платформе Meituan- Dianping увеличил свое состояние в четыре раза до 25 млрд долларов, потеснив на рынке саму Alibaba. Еще один «король», только на этот раз курьерской доставки SF Express – Ван Вэй более чем удвоил состояние и довел его до 35,3 млрд долларов.

Состояние производителя сенсорных экранов Чжоу Цюньфэй выросло более чем в три раза. Она входит в тройку самых богатых селфмейд бизнесвумен планеты с 17 миллиардами долларов.