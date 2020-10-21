Лидеры рынка стратегического планирования открыли онлайн-этап Форума стратегов 2020-2021

Круглый стол «Лидеры рынка 2020 или Непарадный парад стратегов» открыл онлайн-этап Форума стратегов 2020-2021 и собрал представителей восьми лучших команд России в области территориального стратегического консалтинга. Каждый из них представил свое понимание современного российского стратегирования, выделив фирменные особенности методологии и технологии планирования.

Выступления консультантов прокомментировали специалисты органов власти Ленинградской области, Санкт-Петербурга, городов Омска и Екатеринбурга, которые также определили на основе анкетирования шесть основных черт идеального стратегического консультанта. Среди профессионального сообщества провели голосование и выбрали пять команд, чьи подходы признаны наиболее отвечающими потребностям времени.

Участниками мероприятия стали:

● Александр Курячий, директор Центра прикладных исследований и разработок НИУ ВШЭ–Санкт-Петербург;

● Татьяна Красникова, исполнительный директор, Вячеслав Марача, научный руководитель проектов ООО «Научные разработки»;

● Татьяна Бочкарева, председатель правления, Сергей Самарцев, директор АНО по городскому и региональному развитию «УРБЭКС-развитие»;

● Анна Береговских, руководитель ООО «Институт Территориального Планирования «Град»;

● Моисей Фурщик, управляющий партнер компании «Финансовый и организационный консалтинг»;

● Алексей Крыловский, управляющий директор Консорциума Леонтьевский центр – AV Group;

● Владимир Комаров, директор Центра стратегий регионального развития ИПЭИ РАНХиГС;

● Надежда Замятина, заместитель генерального директора АНО «Институт регионального консалтинга».

Модератором выступил Борис Жихаревич, программный директор Форума стратегов и руководитель Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре. Центр отметил в рамках мероприятия 20-летие своей работы.

Каждый из участников «парада» в своей презентации сделал акцент на особенностях и сильных сторонах своих методов стратегирования. Центр прикладных исследований и разработок НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург освоил использование «больших данных» – сотовых операторов, социальных сетей и владеет инструментами патисипаторного планирования. «Урбэкс-развитие» поделился успешным опытом в организации коммуникации стейкхолдеров и социальном проектировании. ИТП «Град» уникален способностью интегрировать в единое целое стратегическое и пространственное планирование. Центр стратегий регионального развития РАНХиГС известен строгим соблюдением принципов эколого-ориентированности, человеко-ориентированности и демократического соавторства. Четкостью методологии, технологичностью процесса разработки, наличием собственной модели прогнозирования и баз данных отличается Консорциум Леонтьевский центр – AV Group. ООО «Научные разработки» специализируется на адаптации стандартной схемы разработки стратегии к потребностям клиента. Глубокое знание арктической специфики, готовность к глубокому погружению в специфику каждого города, «индивидуальному пошиву» – визитная карточка Института регионального консалтинга. Компания ФОК считает своим конкурентным преимуществом умение привлекать федеральные ресурсы.

На основе предварительного анкетирования потенциальных заказчиков был составлен портрет идеального стратегического консультанта. Из пятнадцати возможных качеств главными названы: владение методами количественного анализа больших объемов данных, наличие собственной надежной модели прогнозирования, способность рассмотреть множество сценариев и сделать стратегический выбор, готовность проработать пространственные аспекты развития и сформировать механизм реализации.

Голосование профессионального сообщества участников круглого стола выявило пять команд, чьи подходы признаны наиболее отвечающими потребностям времени: Консорциум Леонтьевский центр – AV Group, Центр прикладных исследований и разработок НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, Центр стратегий регионального развития РАНХиГС, Институт регионального консалтинга, ИТП «Град». Участники высказали множество ценных предложений по совершенствованию стратегического планирования в России, которые будут обобщены организаторами.

Организаторы Форума: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Счетная палата Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Фонд «Центр стратегических разработок», МЦСЭИ «Леонтьевский центр».

Стратегический партнер: портал «Будущее России. Национальные проекты».

Генеральные информационные партнеры: Радиостанция «Business FM Санкт-Петербург», РИА «ФедералПресс», деловой еженедельник «Эксперт», журнал «Регионы России», деловой журнал «Инвест-Форсайт».

Информационные партнеры: федеральный телеканал «Общественное телевидение России», МИЦ «Известия», «Российская газета», научно-практический журнал «Местное право», журнал «Бюджет», научный журнал «Стратегические решения и риск-менеджмент», деловое издание «Риск-менеджмент. Практика», журнал «Муниципалитет», электронное СМИ «Фондимущества.рф», Московский экологический журнал ЭкоГрад.

Научный журнал — партнер Форума: научно-практический журнал «Региональная экономика. Юг России».