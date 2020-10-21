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Минздрав рассказал о помощи искусственного интеллекта в борьбе с COVID

Москва, 21.10.2020

Технология искусственного интеллекта для выявления пневмонии у больных новой коронавирусной инфекцией зарегистрировали как медицинское изделие, рассказал замминистра здравоохранения России Павел Пугачев на форуме «Открытые инновации». Он уточнил, что одно изделие уже зарегистрировано.

«У нас на сегодня одно медицинское изделие такое уже зарегистрировано, три находятся на регистрации в Росздравнадзоре»,- рассказал Пугачев. Он уточнил, что подобные медицинские изделия уже опробованы в повседневной практике российских врачей.

«Эти технологии нам нужно как можно быстрее легализовывать, чтобы они вошли как в текущую практику медицинских работников, так и с точки зрения ассистента для пациента», - рассказал Пугачев. Подобная методика должна стать доступной в качестве дополнительного ресурса, добавил чиновник.

В России за последние сутки число летальных исходов показало максимальное с начала эпидемии значение - 317 человек, накануне умерших было 269. Общее число безвозвратных потерь достигло 24 952 человек. Поправились и выписаны из российских больниц за сутки 10 952 пациентов, за весь период пандемии - 1 096 560 человек.

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