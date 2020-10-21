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Нефть показывает отрицательную динамику после заседания ОПЕК+

Москва, 21.10.2020

Мировые цены на нефть перешли к снижению после коррекционного роста в начале недели на фоне сохранения неуверенности в дальнейшей ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции, свидетельствуют данные торгов. Стабилизироваться рынку не позволило и заседание комитета ОПЕК+.

При закрытии торгов 20 октября цена на котировки сорта Brent с поставками в декабре потеряла 0,23%, до $42,52 за баррель, сорт WTI потерял 0,37%, до $40,97 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI потеряли 0,51%, до $40,62 доллара за баррель. Негативное влияние на настроения инвесторов оказывает ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в мире, - нарастающим итогом в мире выявлено более 40 млн инфицированных, передает проект университета Джонса Хопкинса.

Участники рынка опасаются, что новые карантинные меры повлекут за собой серьезное падение спроса на нефть. Также опасения вызывают итоги совещания ОПЕК+, на котором, как сообщают СМИ, не обсуждались изменения планов по сокращению добычи нефти.

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