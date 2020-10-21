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Никол Пашинян призвал армян к оружию

Москва, 21.10.2020
Война в Нагорном Карабахе подошла к решающим событиям
#Вооруженные конфликты
#Нагорный Карабах
#Армения
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#Россия в мире
#ОДКБ
#Геннадий Рушев
  • Никол Пашинян призвал армян к оружию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос Карабаха «на данный момент не имеет дипломатического решения» — и призвал армянский народ к оружию. Чем ни считать это заявление – жестом отчаяния, или продуманным ходом в закулисной политической игре – оно свидетельствует о том, что в войне начинается новый этап. И на нем, если боевые действия не остановят дипломатическими методами, прольется много крови. Больше, чем было пролито до сих пор.

За последние дни армянские политики развили бешенную дипломатическую активность. В среду президент Армении Армен Саркисян провел встречу генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В Москве глава МИД страны Зограб Мнацаканян встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Дипломатический итог этих усилий, каждый по-своему, подвели Пашинян и азербайджанский посол в России Полад Бюльбюль оглы. Последний в интервью ТАСС сказал, что «пока рано говорить» о встрече лидеров Армении и Азербайджана, которую предлагает Москва. Когда будет «не рано» посол не пояснил, помянув только «деструктивную позицию» армянской стороны. Судя по выступлению Пашиняна, которое транслировалось у него в Фейсбуке, Ильхам Алиев дал понять, что подходящим моментом для встречи двух лидеров в Баку считают только тот, когда азербайджанцы станут принимать капитуляцию.

«Независимо от того, что будет, надо бороться для прав нашего народа. А бороться за права нашего народа означает одно – надо взять оружие и посвятить себя делу защиты Родины», - сказал Пашинян в своем обращении к нации, подчеркнув, что «без Арцаха нет Армении».

Тон заявлений обеих сторон понятен, если обратиться к новостям с фронта. Сейчас положение армянских войск если не катастрофическое, то весьма тяжелое. На юге, у границы с Ираном, азербайджанская армия успешно продвигается. Два армянских контрнаступления – у Зангелана и под Физули – захлебнулись, не достигнув цели. Реальной становится перспектива боев за Лачинский коридор, соединяющий Армению и Карабах. А там до Шуши и Степанакерта недалеко.

Чуть ли не единственная оптимистическая для армян и очень неприятная и настораживающая для азербайджанцев и турок новость с фронта: войска Карабахской республики научились сбивать турецкие беспилотники «Байрактар». Именно их интенсивное применение во многом определяет успехи Азербайджана на поле боя. За минувшие сутки сбит один, а по другим данным, уже и два казавшихся неуязвимыми для слабых армянских средств ПВО «Байрактара». Или армянам повезло, или прав президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Армении наконец-то стали помогать оружием из-за рубежа.

Впрочем, позиция России официально остается прежней - две страны должны договариваться. Если война перекинется на собственно международно-признанную территорию Армении, обязательства по ОДКБ будут выполнены, от турок страна защиту получит. А в Карабахе — уж как-нибудь сами.

Кстати, позиция государственного нейтралитета, судя по опросу фонда «Общественное мнение», устраивает большинство россиян. Ее разделяет 59% респондентов. Только 8% выступают за то, чтобы Россия поддержала Армению, и лишь 1% ратуют за поддержку Азербайджана. Издержки невмешательства в конфликт, способный изменить геополитическую обстановку на всем Кавказе, армянского союзника по ОДКБ по крайней мере, пока не особо заботят – по сравнению с перспективой получать гробы с погибшими в новой далекой и чужой войне.

А для Армении война близкая и своя. Лично для Пашиняна, как, впрочем, и для Алиева, успех в ней – в том числе и вопрос политического выживания. Его предшественнику Сержу Саргсяну не простили сдачу Азербайджану нескольких холмов. Теперь под азербайджанским контролем уже оказались пусть и пустые, но куда более обширные территории, которые в 2006 году были торжественно включены в состав Карабахской республики.

Сам Саргсян встречается с двумя другими экс-лидерами Армении Левоном Тер-Петросяном и Робертом Кочаряном, а также экс-лидерами Нагорного Карабаха Аркадием Гукасяном и Бако Саакяном. Бывшие руководители, у которых у всех с Пашиняном непростые отношения, обсуждают Карабах. Это еще не смута – безумцы, готовые затевать ее сейчас в Армении вряд ли найдутся. Но это уже намек на возможные оргвыводы, которые Пашиняна ждут, если Степанакерт все-таки станет Ханкенди.

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