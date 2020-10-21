ООН прогнозирует спад мировой торговли

В ООН прогнозируют спад мировой экономики из-за роста случаев коронавирусной инфекции в текущем году приблизительно на 7-9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в прогнозе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). К настоящему моменту в мировой торговле отмечен спад на 5% в первом квартале 2020 года по сравнению с прошлым годом. Специалисты отмечают, что по сравнению со вторым кварталом текущего года, когда спад достиг 19%, это хороший результат.

«ЮНКТАД прогнозирует на 2020 год спад в глобальной торговле от 7 до 9% в стоимостном выражении, несмотря на признаки оживления в третьем квартале», - говорится в информационном бюллетене организации.

Также эксперты уверены, что в четвертом квартале не удастся преодолеть кризис в мировой коммерции и показатели будут на 3% ниже, чем в четвертом квартале 2019 года. При этом торговля заметно оживилась в Китае, экспорт которого , «стабилизировался во втором квартале и сильно вырос в третьем квартале», сообщает ЮНКТАД.

«В отличие от других крупных экономик китайский импорт стабилизировался в июле и августе и вырос на 13% в сентябре», - говорится в докладе.

Больше других товаров выросла торговля медицинскими материалами, имеющими отношение к борьбе с коронавирусом. От этого выигрывают страны с высоким уровнем дохода на душу населения, сообщает организация.