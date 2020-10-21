Пашинян: дипломатическое решение вопроса Карабаха отсутствует

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в видеообращении к гражданам заявил, что отсутствует возможность мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе и призвал готовиться к вооруженной борьбе.

«Мы много раз говорили, что готовы решить этот вопрос путем взаимных компромиссов. А взаимный компромисс означает, что поставленную тобой планку нужно где-то опустить ради решения, но при этом и твой оппонент должен сделать то же самое. Но практика показала, и это реальность, что все приемлемое для армянской стороны в рамках этой логики больше неприемлемо для Азербайджана. То есть это была вся их дипломатическая тактика и стратегия. То, с чем мы согласны, с тем Азербайджан уже не согласен. Это показывает, что вообще бессмысленно говорить о каком-либо дипломатическом решении, по крайней мере, на данном этапе... Бороться за права нашего народа означает одно – надо взять оружие и посвятить себя делу защиты права Родины», – сказал заявил Пашинян.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Эрдоган настаивали на продолжении военных действий до тех пор, пока «оккупанты» не покинут Нагорный Карабах.

Воюющие стороны успели заключить два перемирия, которые должны были начаться с 10 октября и с 17 октября, однако они были сорваны сразу после подписания.

Война Нагорном Карабахе между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами продолжается с 27 сентября этого года. В ходе боев используется бронетехника, авиация, беспилотники и артиллерия.